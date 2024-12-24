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Футбольный ЦСКА построит новую базу на подмосковном озере Круглом

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что работа над проектом ведется уже давно
Игроки ЦСКА
Игроки ЦСКА (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Футбольный ЦСКА построит новую клубную базу на озере Круглом в Московской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Над проектом работа ведется уже давно, и мы, разумеется, будем держать болельщиков в курсе этапов реализации. <...> Мы надеемся, что уже в самом начале нового года сможем рассказать о долгожданном проекте чуть подробнее», — написал Брейдо.

Сейчас у ЦСКА база в Ватутинках.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что новую базу ЦСКА построят до конца 2027 год. По его словам, там будет три натуральных поля и стадион на 500 человек с искусственным газоном, разминочный зал, жилой корпус и медицинский центр.

ЦСКА ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко в 18 матчах.

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