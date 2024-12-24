Футбольный ЦСКА построит новую базу на подмосковном озере Круглом
Футбольный ЦСКА построит новую клубную базу на озере Круглом в Московской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
«Над проектом работа ведется уже давно, и мы, разумеется, будем держать болельщиков в курсе этапов реализации. <...> Мы надеемся, что уже в самом начале нового года сможем рассказать о долгожданном проекте чуть подробнее», — написал Брейдо.
Сейчас у ЦСКА база в Ватутинках.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что новую базу ЦСКА построят до конца 2027 год. По его словам, там будет три натуральных поля и стадион на 500 человек с искусственным газоном, разминочный зал, жилой корпус и медицинский центр.
ЦСКА ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко в 18 матчах.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы
Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов