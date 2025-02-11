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Одну из лучших футболисток мира оправдали по делу о расизме

Одну из лучших футболисток мира Сэм Керр из «Челси» оправдали по делу о расизме
Нападающая «Челси» и сборной Австралии Сэм Керр обвинялась в оскорблении полицейского на расовой почве, но присяжные признали ее невиновной
Сэм Керр
Сэм Керр (Фото: Tom Dulat / Getty Images)

Британский суд признал футболистку «Челси» и сборной Австралии Сэм Керр невиновной по делу об оскорблении полицейского на расовой почве. Об этом сообщает Sky Sports.

Присяжные вынесли оправдательный вердикт после обсуждения в течение примерно четырех часов.

Инцидент произошел еще в январе 2023 года. У футболистки возник конфликт по поводу стоимости поездки в такси, на вызов приехал полицейский, которого Керр в итоге оскорбила, назвав «тупым и белым».

Во время слушаний 31-летняя футболистка заявила, что сожалеет по поводу того, как выразила свои мысли.

Керр является одной из лучших футболисток в мире, входила в первую тройку на голосованиях по кандидаткам на женский «Золотой мяч» (2021, 2022, 2023) и звание лучшей футболистки ФИФА (2021). Она единственная футболистка, выигравшая «Золотую бутсу» в трех разных лигах и на трех разных континентах: в Австралии, США и Англии.

Керр несла флаг своей страны на коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве в мае 2023 года.

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