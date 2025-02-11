Одну из лучших футболисток мира оправдали по делу о расизме
Британский суд признал футболистку «Челси» и сборной Австралии Сэм Керр невиновной по делу об оскорблении полицейского на расовой почве. Об этом сообщает Sky Sports.
Присяжные вынесли оправдательный вердикт после обсуждения в течение примерно четырех часов.
Инцидент произошел еще в январе 2023 года. У футболистки возник конфликт по поводу стоимости поездки в такси, на вызов приехал полицейский, которого Керр в итоге оскорбила, назвав «тупым и белым».
Во время слушаний 31-летняя футболистка заявила, что сожалеет по поводу того, как выразила свои мысли.
Керр является одной из лучших футболисток в мире, входила в первую тройку на голосованиях по кандидаткам на женский «Золотой мяч» (2021, 2022, 2023) и звание лучшей футболистки ФИФА (2021). Она единственная футболистка, выигравшая «Золотую бутсу» в трех разных лигах и на трех разных континентах: в Австралии, США и Англии.
Керр несла флаг своей страны на коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве в мае 2023 года.
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