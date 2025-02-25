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В совете тренеров допустили возвращение россиян в Евролигу. Каковы шансы

Кириленко: чтобы говорить о возвращении россиян в Евролигу, нужны реальные шаги
В Совете тренеров Евролиги недавно допустили возвращение российских клубов уже в сезоне 2025/26. В России это заявление восприняли со скепсисом, но отметили, что на неофициальном уровне поддержка такого развития событий есть
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Исполнительный директор Совета главных тренеров Евролиги (EHCB) Горан Шашич 17 февраля выразил уверенность в том, что возвращение российских клубов на этот международный турнир может состояться уже этим летом.

По его словам, дополнительная уверенность в том, что российские клубы допустят до европейских турниров, появилась после новостей о встрече делегаций России и США в Эр-Рияде. «Также, если вы видели, сейчас на заседаниях правления Евролиги началось обсуждение расширения турнира до 20 клубов. Почему вы думаете, что Евролига теперь хочет расшириться с 18 до 20 клубов? Ответ очевиден: чтобы освободить место для двух российских команд», — добавил он.

По мнению Шашича, в случае допуска России в сезоне 2025/26 из клубов вернутся ЦСКА и «Зенит». «Конечно, УНИКС тоже заслужил бы возвращение, но в нынешнем формате Евролиги я не вижу возможности для возвращения сразу трех российских команд», — отметил Шашич.

Евролига отстранила российские клубы в 2022 году из-за ситуации на Украине. ЦСКА (акционер Евролиги и обладатель долгосрочной лицензии А), казанский УНИКС и петербургский «Зенит» не смогли доиграть сезон из-за отстранения, их результаты в турнире были аннулированы.

Решение об отстранении российских клубов Шашич назвал «исторической несправедливостью», которую нужно исправить.

EHCB — созданная в 2019 году в Белграде некоммерческая ассоциация, объединяющая действующих и бывших тренеров команд Евролиги и Еврокубка.

Реакция клубов и РФБ

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил «РБК Спорту», что не верит в возвращение российских клубов на международные турниры, пока нет «реального шага».

«Я рад, что тренеры Евролиги считают так. Это очень приятно, что клубы и тренеры по-другому смотрят на эту ситуацию и считают, что команды должны вернуться и быть полноценными участниками. Просто я не уверен, что наше возвращение зависит от тренеров Евролиги. Поэтому, пока я не увижу какого-то реального шага, я еще не верю в то, что нас обратно пустят. Хотя, несомненно, подвижки есть, и видно — какое-то движение есть в положительную сторону», — сказал Кириленко.

Глава РФБ отметил, что российским клубам нужно находить пути, чтобы «получать опыт». «Но опять же, есть план А, есть план Б. Вернут — хорошо, если нас не вернут, значит, мы должны быть готовы идти альтернативными путями и пробовать получать опыт в других вариациях», — заключил он.

Вице-президент по спортивной работе баскетбольного ЦСКА Наталья Фураева заявила «РБК Спорту», что в Евролиге не было никаких обсуждений о возможном возвращении баскетбольных клубов.

«Это предположение Шашича. Никаких обсуждений на уровне Евролиги не было. Мы постоянно участвуем во всех совещаниях Евролиги. Конечно, мы первыми узнали бы, если бы что-то подобное обсуждалось. Думаю, что его заключение обосновано на анализе политической ситуации в мире. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это произошло, но на данный момент таких фактов не существует», — сказала Фураева.

Вице-президент клуба отметила, что сейчас многие клубы просто не могут открыто поддержать возвращение россиян. «В любом случае наш президент неоднократно говорил, что в личном общении почти все клубы высказываются за наше возвращение. Но с нынешней политической ситуацией это пока невозможно. Потому что все команды все равно подчиняются правительствам своих государств, а позиция Евросоюза нам известна», — заключила Фураева.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис заявил Legabet, что в случае допуска в Евролигу команде придется пройти тяжелый путь. «Конечно, я слежу за Евролигой. Чтобы российские клубы вновь стали конкурентоспособными на уровне Евролиги, должно пройти какое-то время. Нам нужно будет перестроиться, начать все с нуля и привлекать новых игроков. Это будет сложный путь. И нам придется приспосабливаться. Однако рано или поздно, если мы будем получать необходимую поддержу, мы вернемся на тот уровень», — сказал тренер Legabet.

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