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В Совете тренеров Евролиги допустили скорое возвращение российских клубов

Шашич: есть надежда, что клубы из России скоро вернутся в Евролигу
Исполнительный директор EHCB Горан Шашич считает, что российские команды могут вернуть уже предстоящим летом. В Евролиге пока об изменении позиции по клубам из России не сообщали
Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press
Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Исключение российских команд из баскетбольной Евролиги — это историческая несправедливость, но есть надежда на их скорое возвращение, заявил ТАСС исполнительный директор Совета главных тренеров Евролиги (EHCB) Горан Шашич.

«Я довольно сильно уверен, что это может произойти уже этим летом», — отметил Шашич.

Ранее Шашич связывал обсуждение расширения лиги с 18 до 20 команд именно с возможным допуском двух команд из России.

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Евролига отстранила российские клубы в 2022 году из-за ситуации на Украине. ЦСКА (акционер Евролиги и обладатель долгосрочной лицензии А), казанский УНИКС и петербургский «Зенит» не смогли доиграть сезон из-за отстранения, их результаты в турнире были аннулированы.

В Евролиге ранее говорили ТАСС, что позиция по клубам из России не изменилась, но они «постоянно мониторят ситуацию».

EHCB — созданная в 2019 году в Белграде некоммерческая ассоциация, объединяющая действующих и бывших тренеров команд Евролиги и Еврокубка.

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Баскетбол Евролига УЛЕБ
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