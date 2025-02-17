В Совете тренеров Евролиги допустили скорое возвращение российских клубов
Исключение российских команд из баскетбольной Евролиги — это историческая несправедливость, но есть надежда на их скорое возвращение, заявил ТАСС исполнительный директор Совета главных тренеров Евролиги (EHCB) Горан Шашич.
«Я довольно сильно уверен, что это может произойти уже этим летом», — отметил Шашич.
Ранее Шашич связывал обсуждение расширения лиги с 18 до 20 команд именно с возможным допуском двух команд из России.
Евролига отстранила российские клубы в 2022 году из-за ситуации на Украине. ЦСКА (акционер Евролиги и обладатель долгосрочной лицензии А), казанский УНИКС и петербургский «Зенит» не смогли доиграть сезон из-за отстранения, их результаты в турнире были аннулированы.
В Евролиге ранее говорили ТАСС, что позиция по клубам из России не изменилась, но они «постоянно мониторят ситуацию».
EHCB — созданная в 2019 году в Белграде некоммерческая ассоциация, объединяющая действующих и бывших тренеров команд Евролиги и Еврокубка.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Переговоры России и США состоятся 18 февраля
Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины
Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию
У «Крыльев Советов» сменился гендиректор после коррупционного скандала
Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке
Российские военные освободили село Фиголевка в Курской области
Нефтеперекачивающую станцию на Кубани вывели из эксплуатации после атаки дрона
Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика