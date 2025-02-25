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Война санкций ,  
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Кто из российских спортсменов и функционеров попал под санкции

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Война санкций
Никита Нагорный и Сергей Карякин попали в 16-й санкционный список Евросоюза. Кто еще из российского спорта находится под ограничениями — в материале «РБК Спорт»
Никита Нагорный
Никита Нагорный (Фото: Евгений Биятов / ТАСС)

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и гроссмейстер Сергей Карякин попали в 16-й санкционный список Евросоюза. В ЕС обвинили спортсменов в поддержке политики, подрывающей территориальную целостность и независимость Украины.

Нагорный также находится под санкциями США, Великобритании и Канады. Он является заместителем председателя правления «Движения первых» и вице-президентом Федерации гимнастики России, а до ноября 2024-го был начальником главного штаба российского патриотического движения «Юнармия».

Уроженец Симферополя Карякин до 2009 года выступал за Украину, а потом получил российское гражданство. В сентябре 2024-го он стал сенатором от Крыма. В марте 2022 года Карякина на полгода отстранила Международная шахматная федерация (FIDE) за поддержку военной операции на Украине.

Санкции: что это, виды, как работают, влияние санкций США и ЕС на Россию
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России 24 февраля, в день третьей годовщины начала боевых действий. В санкционный список включены 48 человек и 35 организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве расширению черных списков не удивились. Западные санкции российские власти считают незаконными.

Кого из деятелей спорта включали в санкционные списки

После начала военной операции на Украине глава Федерации хоккея России и депутат Госдумы Владислав Третьяк попал под санкции Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии, США и ряда других стран. Также почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков находится под персональными санкциями ЕС, Великобритании, США и ряда других стран.

В 2022 году ряд стран, среди которых Великобритания, Канада, страны Европейского союза, Швейцария, Австралия и США, ввели санкции против председателя совета директоров холдинга «Национальная медиа группа», олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Санкции также были введены против трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе сенатора Александра Карелина и олимпийской чемпионки по конькобежному спорту депутата Светланы Журовой («Единая Россия»).

Евросоюз 24 июня 2024 года объявил о 14-м пакете санкций против России, там упоминалась и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы и телеведущая Мария Киселева. В заявлении ЕС говорится, что бывшую спортсменку включили в список за участие в мероприятиях Общероссийского народного фронта и поддержку военной операции на Украине, в том числе визиты в новые регионы и участие в качестве депутата Мосгордумы в расширении мер социальной поддержки военных.

Российский бизнесмен Алишер Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования (FIE) с 2008 года. В ноябре 2021-го был переизбран президентом федерации на новый срок (был единственным кандидатом). Однако в марте 2022 года приостановил свои полномочия из-за санкций, введенных против него Евросоюзом. С тех пор исполняющим обязанности президента FIE был Эммануэль Катсиадакис. В ноябре 2024-го года Усманов вновь был избран главой FIE. Его поддержали федерации фехтования более чем 100 стран. Однако в декабре 2024 года бизнесмен добровольно приостановил полномочия «в целях обеспечения эффективной работы федерации».

Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу в 2022 году была включена в санкционный список Японии и США, а в 2023-м санкции были введены Украиной. Дочь бывшего министра обороны Сергея Шойгу, который сейчас занимает пост секретаря Совета безопасности России, возглавляет ФТР с конца 2020 года. Также 34-летняя Ксения Шойгу руководит организацией «Лига героев», которая проводит массовые спортивные мероприятия.

Власти Великобритании, Австралии и Новой Зеландии добавили главу Российского футбольного союза Александра Дюкова в свои санкционные списки. В августе 2022 года в связи с санкциями Дюков был лишен госнаграды «Орден Звезды Италии».

Вице-президент Федерации дзюдо России и владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг попал под санкции Великобритании, Канады, США, Евросоюза, Швейцарии, Японии, Украины и Новой Зеландии. Кроме того, в санкционные списки Великобритании, США, Канады, Японии, Украины вошел его сын, бывший футболист московского «Локомотива» Борис Ротенберг — младший.

Никита Мазепин, автогонщик и сын бизнесмена Дмитрия Мазепина, находился под европейскими санкциями с марта 2022 года. В сентябре 2024 года его исключили из списка.

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санкции Никита Нагорный Сергей Карякин Владислав Третьяк Александр Жуков Александр Карелин Светлана Журова Алина Кабаева Алишер Усманов Ксения Шойгу Александр Дюков Борис Ротенберг Никита Мазепин ...
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