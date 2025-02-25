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Эксклюзив

Кириленко оценил слова Шашича о скором возвращении россиян в Евролигу

Кириленко — о словах Шашича: на возврат россиян в Евролигу укажет реальный шаг
Российским клубам необходимо находить пути, чтобы получать опыт, заявил президент национальной федерации баскетбола Кириленко
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил «РБК Спорту», что не верит в возвращение российских клубов на международные турниры, пока нет «реального шага».

Исполнительный директор Совета главных тренеров Евролиги (EHCB) Горан Шашич 17 февраля выразил уверенность в том, что российские клубы вернут уже этим летом.

«Я рад, что тренеры Евролиги считают так. Это очень приятно, что клубы и тренеры по-другому смотрят на эту ситуацию и считают, что команды должны вернуться и быть полноценными участниками. Просто я не уверен, что наше возвращение зависит от тренеров Евролиги. Поэтому, пока я не увижу какого-то реального шага, я еще не верю в то, что нас обратно пустят. Хотя, несомненно, подвижки есть и видно — какое-то движение есть в положительную сторону», — сказал Кириленко.

В Совете тренеров Евролиги допустили скорое возвращение российских клубов
Спорт
Фото:Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Он отметил, что российским клубам необходимо находить пути, чтобы «получать опыт». «Но опять же, есть план А, есть план Б. Вернут — хорошо, если нас не вернут, значит, мы должны быть готовы идти альтернативными путями и пробовать получать опыт в других вариациях», — заключил глава федерации.

Евролига отстранила российские клубы в 2022 году из-за ситуации на Украине. ЦСКА (акционер Евролиги и обладатель долгосрочной лицензии А), казанский УНИКС и петербургский «Зенит» не смогли доиграть сезон из-за отстранения, их результаты в турнире аннулировали.

EHCB — созданная в 2019 году в Белграде некоммерческая ассоциация, объединяющая действующих и бывших тренеров команд Евролиги и Еврокубка.

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Баскетбол Российская федерация баскетбола (РФБ) баскетбольная Евролига ПБК ЦСКА БК Зенит Андрей Кириленко
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