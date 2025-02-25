Вице-президент ЦСКА Фураева: если бы Евролига хотела нас вернуть, мы бы знали

В ЦСКА ответили на заявление о возможном возвращении россиян в Евролигу

Исполнительный директор EHCB Горан Шашич заявлял о возможном допуске россиян эти летом. Вице-президент баскетбольного ЦСКА отметила, что в связи с политической ситуацией многие клубы не могут поддерживать возвращение россиян

Баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

В Евролиге не было никаких обсуждений возможности возвращения российских баскетбольных клубов, заявила «РБК Спорту» вице-президент по спортивной работе баскетбольного ЦСКА Наталья Фураева.

Исполнительный директор Совета главных тренеров Евролиги (EHCB) Горан Шашич 17 февраля выразил уверенность в том, что возвращение российских клубов может произойти уже этим летом. Он также назвал решение об их исключении «исторической несправедливостью».

«Это предположение Шашича. Никаких обсуждений на уровне Евролиги не было. Мы постоянно участвуем во всех совещаниях Евролиги. Конечно, мы первыми узнали бы, если бы что-то подобное обсуждалось. Думаю, что его заключение обосновано на анализе политической ситуации в мире. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это произошло, но на данный момент таких фактов не существует», — сказала Фураева.

Вице-президент клуба выразила уверенность, что многие клубы не могут открыто поддержать возвращение россиян из-за политических ограничений.

«В любом случае наш президент неоднократно говорил, что в личном общении почти все клубы высказываются за наше возвращение. Но с нынешней политической ситуацией это пока невозможно. Потому что все команды все равно подчиняются правительствам своих государств, а позиция Евросоюза нам известна», — заключила Фураева.

По мнению Шашича, в случае допуска России в сезоне 2025/26 из клубов в Евролигу вернутся ЦСКА и «Зенит». «Конечно, УНИКС тоже заслужил бы возвращение, но в нынешнем формате Евролиги я не вижу возможности для возвращения сразу трех российских команд», — отмечал Шашич.

Евролига отстранила российские клубы в 2022 году из-за ситуации на Украине. ЦСКА (акционер Евролиги и обладатель долгосрочной лицензии А), казанский УНИКС и петербургский «Зенит» не смогли доиграть сезон из-за отстранения, их результаты в турнире были аннулированы.

EHCB — созданная в 2019 году в Белграде некоммерческая ассоциация, объединяющая действующих и бывших тренеров команд Евролиги и Еврокубка.