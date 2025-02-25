РБК представит юбилейный, десятый рейтинг букмекеров 5 марта

РБК проведет деловой завтрак для лидеров индустрии ставок, на котором выступят представители ведущих российских букмекерских компаний

Валентин Голованов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Деловой завтрак для лидеров индустрии ставок «Спорт и ставки: результат и поддержка» (18+), на котором РБК представит юбилейную, десятую волну рейтинга российских букмекерских компаний, он пройдет 5 марта.

Регистрация на мероприятие открыта.

В качестве спикеров выступят заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова, советник главы букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов, управляющий партнер БК «Фонбет» Валентин Голованов, вице-президент БК «Лига ставок» Ратмир Ронами и глава ЦУПИС Елена Шейкина.

Гостями мероприятия станут журналист Максим Алланазаров и руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков» Сергей Хитров, который презентует новый рейтинг.

На деловом завтраке обсудят такие темы, как законодательное регулирование отрасли, поддержка спорта со стороны беттинга, ожидания и прогнозы букмекеров на этот год, ИИ и дополненная реальность, новые дисциплины в спорте, реклама и борьба с игровой зависимостью.