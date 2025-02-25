РБК представит юбилейный, десятый рейтинг букмекеров 5 марта
Деловой завтрак для лидеров индустрии ставок «Спорт и ставки: результат и поддержка» (18+), на котором РБК представит юбилейную, десятую волну рейтинга российских букмекерских компаний, он пройдет 5 марта.
Регистрация на мероприятие открыта.
В качестве спикеров выступят заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова, советник главы букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов, управляющий партнер БК «Фонбет» Валентин Голованов, вице-президент БК «Лига ставок» Ратмир Ронами и глава ЦУПИС Елена Шейкина.
Гостями мероприятия станут журналист Максим Алланазаров и руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков» Сергей Хитров, который презентует новый рейтинг.
На деловом завтраке обсудят такие темы, как законодательное регулирование отрасли, поддержка спорта со стороны беттинга, ожидания и прогнозы букмекеров на этот год, ИИ и дополненная реальность, новые дисциплины в спорте, реклама и борьба с игровой зависимостью.
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