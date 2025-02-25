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РБК представит юбилейный, десятый рейтинг букмекеров 5 марта

РБК представит десятый рейтинг букмекеров на деловом завтраке лидеров индустрии
РБК проведет деловой завтрак для лидеров индустрии ставок, на котором выступят представители ведущих российских букмекерских компаний
Валентин Голованов
Валентин Голованов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Деловой завтрак для лидеров индустрии ставок «Спорт и ставки: результат и поддержка» (18+), на котором РБК представит юбилейную, десятую волну рейтинга российских букмекерских компаний, он пройдет 5 марта.

Регистрация на мероприятие открыта.

В качестве спикеров выступят заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова, советник главы букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов, управляющий партнер БК «Фонбет» Валентин Голованов, вице-президент БК «Лига ставок» Ратмир Ронами и глава ЦУПИС Елена Шейкина.

Гостями мероприятия станут журналист Максим Алланазаров и руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков» Сергей Хитров, который презентует новый рейтинг.

На деловом завтраке обсудят такие темы, как законодательное регулирование отрасли, поддержка спорта со стороны беттинга, ожидания и прогнозы букмекеров на этот год, ИИ и дополненная реальность, новые дисциплины в спорте, реклама и борьба с игровой зависимостью.

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