Игрока «Ливерпуля» Гравенберха унесли с поля на носилках в финале Кубка лиги

Игрока «Ливерпуля» унесли с поля на носилках в финале Кубка лиги

В середине первого тайма игрок «Челси» Мойсес Кайседо в борьбе за мяч ударил Райана Гравенберха в голеностоп, тот упал и не смог самостоятельно покинуть поле

Райан Гравенберх (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх получил травму ноги и покинул поле на носилках в финале Кубка английской лиги с «Челси».

В середине первого тайма матча, который проходит в Лондоне на «Уэмбли», полузащитник Мойсес Кайседо в борьбе за мяч нанес Гравенберху удар в голеностоп, но арбитры никак не отреагировали на эпизод.

Вместо голландца на поле вышел Джо Гомес.

В первом периоде команды не забили голов.

Гравенберх перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» в сентябре за €40 млн. В этом сезоне он забил три гола в 31 матче.