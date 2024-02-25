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Игрока «Ливерпуля» унесли с поля на носилках в финале Кубка лиги

Игрока «Ливерпуля» Гравенберха унесли с поля на носилках в финале Кубка лиги
В середине первого тайма игрок «Челси» Мойсес Кайседо в борьбе за мяч ударил Райана Гравенберха в голеностоп, тот упал и не смог самостоятельно покинуть поле
Райан Гравенберх
Райан Гравенберх (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх получил травму ноги и покинул поле на носилках в финале Кубка английской лиги с «Челси».

В середине первого тайма матча, который проходит в Лондоне на «Уэмбли», полузащитник Мойсес Кайседо в борьбе за мяч нанес Гравенберху удар в голеностоп, но арбитры никак не отреагировали на эпизод.

Вместо голландца на поле вышел Джо Гомес.

В первом периоде команды не забили голов.

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Гравенберх перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» в сентябре за €40 млн. В этом сезоне он забил три гола в 31 матче.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Ливерпуль Челси
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