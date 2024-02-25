Игрока «Ливерпуля» унесли с поля на носилках в финале Кубка лиги
Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх получил травму ноги и покинул поле на носилках в финале Кубка английской лиги с «Челси».
В середине первого тайма матча, который проходит в Лондоне на «Уэмбли», полузащитник Мойсес Кайседо в борьбе за мяч нанес Гравенберху удар в голеностоп, но арбитры никак не отреагировали на эпизод.
Вместо голландца на поле вышел Джо Гомес.
В первом периоде команды не забили голов.
Гравенберх перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» в сентябре за €40 млн. В этом сезоне он забил три гола в 31 матче.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы