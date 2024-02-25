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«Ливерпуль» победил «Челси» и в десятый раз выиграл Кубок английской лиги

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и в десятый раз выиграл Кубок английской лиги
Матч на «Уэмбли» завершился в дополнительное время — единственный гол на 118-й минуте забил Вирджил ван Дейк. «Ливерпуль» выиграл у «Челси» второй финал Кубка лиги подряд
Фото: Andy Sumner / Imago / Global Look Press
Фото: Andy Sumner / Imago / Global Look Press

«Ливерпуль» победил «Челси» в финале Кубка английской лиги, который прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время на 118-й минуте отличился Вирджил ван Дейк.

В первом тайме из-за офсайда отменили гол Рахима Стерлинга в ворота «Ливерпуля», а во втором — гол ван Дейка.

«Ливерпуль» играл без Мохамеда Салаха, Дарвина Нуньеса, Доминика Собослаи и других травмированных лидеров. В первом тайме команда Юргена Клоппа также потеряла 21-летнего голландского полузащитника Райана Гравенберха, который покинул поле на носилках из-за травмы голеностопа.

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Райан Гравенберх

«Ливерпуль» и «Челси» в третий раз встречались в финале Кубка лиги. В 2005-м победителем стал «Челси» (3:2 в д.в.), а в 2022-м — «Ливерпуль» (0:0, 11:10 в серии пенальти).

«Ливерпуль» является рекордсменом по числу побед в турнире, который проводится с 1960 года — теперь на его счету десять трофеев.

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У «Челси» пять побед в Кубке, в предыдущий раз он брал трофей в 2015-м. Лондонский клуб стал первой командой в английской истории, проигравшей шесть финалов подряд в национальных кубках.

Для Клоппа это был восьмой финал во главе «Ливерпуля», больше финалов в истории клуба только у Боба Пейсли.

По окончании этого сезона Клопп покинет ливерпульскую команду. Немецкий специалист еще может претендовать в этом сезоне на три трофея — в АПЛ, Кубке Англии и Лиге Европы.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Ливерпуль Челси
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