«Ливерпуль» победил «Челси» и в десятый раз выиграл Кубок английской лиги
«Ливерпуль» победил «Челси» в финале Кубка английской лиги, который прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время на 118-й минуте отличился Вирджил ван Дейк.
В первом тайме из-за офсайда отменили гол Рахима Стерлинга в ворота «Ливерпуля», а во втором — гол ван Дейка.
«Ливерпуль» играл без Мохамеда Салаха, Дарвина Нуньеса, Доминика Собослаи и других травмированных лидеров. В первом тайме команда Юргена Клоппа также потеряла 21-летнего голландского полузащитника Райана Гравенберха, который покинул поле на носилках из-за травмы голеностопа.
«Ливерпуль» и «Челси» в третий раз встречались в финале Кубка лиги. В 2005-м победителем стал «Челси» (3:2 в д.в.), а в 2022-м — «Ливерпуль» (0:0, 11:10 в серии пенальти).
«Ливерпуль» является рекордсменом по числу побед в турнире, который проводится с 1960 года — теперь на его счету десять трофеев.
У «Челси» пять побед в Кубке, в предыдущий раз он брал трофей в 2015-м. Лондонский клуб стал первой командой в английской истории, проигравшей шесть финалов подряд в национальных кубках.
Для Клоппа это был восьмой финал во главе «Ливерпуля», больше финалов в истории клуба только у Боба Пейсли.
По окончании этого сезона Клопп покинет ливерпульскую команду. Немецкий специалист еще может претендовать в этом сезоне на три трофея — в АПЛ, Кубке Англии и Лиге Европы.
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