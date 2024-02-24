Звезда «Ливерпуля» нанял телохранителя для защиты от фанатки

Защитника Трента Александер-Арнольда уже больше год преследует фанатка. Она приходила домой к 25-летнему футболисту, появлялась в его любимых ресторанах и на тренировочной базе клуба, посылала непристойные сообщения

Трент Александер-Арнольд (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд нанял телохранителя и частного детектива из-за преследующей его фанатки. Об этом сообщает The Sun.

Преследование длится уже более года. Эта фанатка появлялся в его доме, на тренировочной базе «Ливерпуля» и в любимых ресторанах футболиста. В результате 25-летнему защитнику посоветовали не публиковать в соцсетях данные о своих передвижениях.

Александер-Арнольд сменил номер мобильного телефона, установил системы видеонаблюдения и сигнализацию, а его почту начали проверять после того, как ему стали приходить письма и материалы непристойного содержания. Эта фанатка также засыпала членов семьи футболиста неприятными сообщениями.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд забил два мяча и сделал десять голевых передач в 29 матчах. Дне недели назад он установил рекорд Английской премьер-лиги по количеству голевых передач среди защитников. В матче с «Бернли» (3:1) англичанин отдал 58-й результативный пас в АПЛ, улучшив достижение одноклубника Энди Робертсона.