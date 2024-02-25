Московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ
Московское «Динамо» второй раз в истории стало победителем регулярного чемпионата КХЛ, завоевав Кубок континента.
Единственным конкурентом «бело-голубых» за первое место в «регулярке» оставался петербургский СКА, который в последнем матче уступил китайскому «Куньлуню» — 2:3.
У СКА по итогам 68 игр осталось 95 очков, у «Динамо» — 96 баллов и игра в запасе.
В первом раунде плей-офф московское «Динамо» сыграет с минским «Динамо», которое стало восьмым в Западной конференции.
Соперником СКА будет ЦСКА или нижегородское «Торпедо».
В предыдущий раз «бело-голубые» стали лучшими в «регулярке» в сезоне 2013/14 и проиграли в первом раунде плей-офф ярославскому «Локомотиву». Из того состава в нынешнем выступает Андрей Миронов, для которого это второй Кубок континента в карьере. Илья Каблуков, Никита Гусев и Игорь Ожиганов ранее побеждали в «регулярке» с другими клубами.
Возглавляющий «Динамо» Алексей Кудашов завоевал первый трофей в качестве главного тренера.
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