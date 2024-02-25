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Московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ

Московское «Динамо» благодаря проигрышу СКА победило в регулярном чемпионате КХЛ
Динамовцы стали победителями «регулярки» благодаря проигрышу СКА, который оставался их единственным конкурентом. В предыдущий раз «Динамо» выигрывало Кубок континента в 2014 году, после чего вылетело из плей-офф в первом раунде
Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» второй раз в истории стало победителем регулярного чемпионата КХЛ, завоевав Кубок континента.

Единственным конкурентом «бело-голубых» за первое место в «регулярке» оставался петербургский СКА, который в последнем матче уступил китайскому «Куньлуню» — 2:3.

У СКА по итогам 68 игр осталось 95 очков, у «Динамо» — 96 баллов и игра в запасе.

В первом раунде плей-офф московское «Динамо» сыграет с минским «Динамо», которое стало восьмым в Западной конференции.

Соперником СКА будет ЦСКА или нижегородское «Торпедо».

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В предыдущий раз «бело-голубые» стали лучшими в «регулярке» в сезоне 2013/14 и проиграли в первом раунде плей-офф ярославскому «Локомотиву». Из того состава в нынешнем выступает Андрей Миронов, для которого это второй Кубок континента в карьере. Илья Каблуков, Никита Гусев и Игорь Ожиганов ранее побеждали в «регулярке» с другими клубами.

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