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Хоккеист «Динамо» побил бомбардирский рекорд КХЛ

Форвард «Динамо» Никита Гусев побил бомбардирский рекорд Мозякина в КХЛ
Форвард московского «Динамо» Никита Гусев довел свой счет до 86 очков в этой «регулярке» КХЛ. Он улучшил достижение Сергея Мозякина, установленное в 2017 году
Никита Гусев
Никита Гусев (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев в матче с владивостокским «Адмиралом» побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков за один регулярный чемпионат КХЛ.

«Динамо» победило со счетом 4:3. Гусев отметился голевой передачей в овертайме, набрав 86 очков в этом сезоне (23 гола и 63 передачи) в 67 матчах. У «Динамо» в этой «регулярке» осталась еще одна встреча.

Мозякин, выступая за магнитогорский «Металлург», в сезоне 2016/17 забросил 48 шайб и сделал 37 передач в 60 играх. Хоккеист завершил карьеру в 2021 году.

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Фото:Официальный сайт ХК «Спартак»

Гусеву 31 год, ранее в феврале он стал первым игроком КХЛ, который преодолел отметку в 80 очков в двух регулярных чемпионатах.

Гусев — чемпион Олимпиады в Пхёнчхане, серебряный призер Игр-2022, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В Пхёнчхане он стал лучшим бомбардиром сборной России (четыре шайбы и восемь передач).

«Динамо» благодаря сегодняшней победе вернулось на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва Никита Гусев
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