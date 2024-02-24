Хоккеист «Динамо» побил бомбардирский рекорд КХЛ
Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев в матче с владивостокским «Адмиралом» побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков за один регулярный чемпионат КХЛ.
«Динамо» победило со счетом 4:3. Гусев отметился голевой передачей в овертайме, набрав 86 очков в этом сезоне (23 гола и 63 передачи) в 67 матчах. У «Динамо» в этой «регулярке» осталась еще одна встреча.
Мозякин, выступая за магнитогорский «Металлург», в сезоне 2016/17 забросил 48 шайб и сделал 37 передач в 60 играх. Хоккеист завершил карьеру в 2021 году.
Гусеву 31 год, ранее в феврале он стал первым игроком КХЛ, который преодолел отметку в 80 очков в двух регулярных чемпионатах.
Гусев — чемпион Олимпиады в Пхёнчхане, серебряный призер Игр-2022, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В Пхёнчхане он стал лучшим бомбардиром сборной России (четыре шайбы и восемь передач).
«Динамо» благодаря сегодняшней победе вернулось на первое место в турнирной таблице Западной конференции.
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