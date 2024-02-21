«Спартак» сыграет с «Северсталью» в первом раунде плей-офф КХЛ

Стал известен первый соперник «Спартака» в плей-офф КХЛ

«Спартак» и «Северсталь», занявшие четвертое и пятое места соответственно в Западной конференции, 29 февраля начнут серию первого раунда плей-офф в Москве

Фото: Официальный сайт ХК «Спартак»

В КХЛ определилась первая пара стартового раунда плей-офф: московский «Спартак» и череповецкая «Северсталь» впервые сыграют друг с другом в Кубке Гагарина.

В среду в регулярном чемпионате КХЛ состоялось два матча: «Салават Юлаев» победил «Адмирал» (3:0), а «Ак Барс» в Казани уступил «Локомотиву» (2:4).

«Локомотив» оторвался от «Спартака» на пять очков за две игры до конца «регулярки», «красно-белые» останутся на четвертом месте, а отстающая от москвичей на шесть очков «Северсталь» — на пятом.

Серия между «Спартаком» и «Северсталью» начнется 29 февраля в Москве.

Московский клуб в девятый раз вышел в плей-офф КХЛ, ранее он только три раза пробивался во второй раунд.

«Северсталь» в восьмой раз сыграет в Кубке Гагарина, она только однажды выходила в четвертьфинал.

Действующим обладателем трофея является ЦСКА.