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Ласицкене уступила 21-летней Спиридоновой на зимнем чемпионате России

Ласицкене уступила 21-летней Спиридоновой на чемпионате России в помещении
Мария Ласицкене стала второй с результатом 1,93 м. Победительница стала Наталья Спиридонова, прыгнувшая на 2 м — это третий результат сезона в мире
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене стала серебряным призером чемпионата России в помещении, который прошел в Москве. Она разделила второе место с Дарьей Слеповой, показав результат 1,93 м.

Победительницей соревнований стала 21-летняя Наталья Спиридонова (2,00 м), которая выиграла зимний чемпионат второй раз подряд.

У Спиридоновой третий результат сезона — выше прыгали только украинка Ярослава Магучих (2,04) и австралийка Никола Олислагерс (2,03). Высоту 2 м в этом сезоне также взяла ямайская прыгунья Ламара Дистин.

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«Для каждой высотницы два метра — это чудо-высота, очень важная высота. Представляю эмоции Наташи, очень рада за нее и ее тренера. Сама взбодрилась», — цитирует Ласицкене «РИА Новости».

Чемпионка Токио отметила, что конкуренция в секторе всех подстегивает к новому сезону.

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