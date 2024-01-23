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Трех российских легкоатлетов выгнали со сборов за неявку на построение

Российскую бегунью Макаренко выгнали со сборов за пропуск построения в 8 утра
Многократная чемпионка России в беге на спринтерские дистанции Кристина Макаренко сообщила, что ее, ее супруга Артема Макаренко и Арсения Елфимова выгнали со сборов в Новогорске
Кристина Макаренко
Кристина Макаренко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Многократная чемпионка России в беге на спринтерские дистанции Кристина Макаренко сообщила на своей странице в Instagram (владелец соцсети — компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена), что ее и еще двух легкоатлетов выгнали со сборов национальной команды в Новогорске за неявку на построение к 8:00.

Это были барьерист Артем Макаренко (ее муж) и многоборец Арсений Елфимов.

«Все началось с того, что нам сказали, что на этом сборе планируется построение каждый день, кроме выходных, в 8 утра. Для ясности, на сборах в Новогорске мы не живем, мы тренируемся, ходим на массаж, получаем медикаменты и уезжаем вечером домой. <...> В итоге сегодня наши главные собрали всех тренеров в манеже и сказали, что мы не достойны тут находиться, потому что мы не ходим на построение в 8 утра», — написала Макаренко.

По словам спортсменки, она никогда не видела своего тренера таким кричащим. «Самое простое, что может быть к спортсменам и тренерам, — это уважение, которого, к сожалению, у нашего руководства к нам нет», — добавила Макаренко.

РБК обратился за комментариями во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Макаренко 26 лет, на ее счету есть бронзовая медаль чемпионата Европы 2014 года в эстафете 4х100 м.

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