Чемпион UFC назвал Федора Емельяненко одним из своих любимых бойцов
Американский чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс во время встречи с Федором Емельяненко в Эр-Рияде назвал россиянина одним из своих самых любимых бойцов.
Емельяненко приезжал в Эр-Рияд на совместный турнир Bellator и PFL, где боец из его команды Вадим Немков победил бразильца Бруно Каппелоццу.
«Я люблю тебя, Федор. Ты один из моих самых любимых бойцов навсегда. Ты и Александр. Передавай привет своему брату», — сказал Джонс, который при встрече поцеловал россиянину руку и обнял его.
Джонсу 36 лет, последний бой он провел в марте 2023-го, досрочно победив Сирила Гана. Всего за карьеру американец одержал 27 побед при одном поражении. Он занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории после Ислама Махачева.
Емельяненко — четырехкратный чемпион Pride FC и двукратный чемпион RINGS. Не раз признавался лучшим бойцом ММА вне зависимости от весовой категории по многочисленным версиям. На его счету 40 побед в 48 поединках (один был признан несостоявшимся).
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