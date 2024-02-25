«Зенит» показал худший трансферный баланс в РПЛ за пять лет, «Челси» — в мире

«Зенит» показал худший трансферный баланс в РПЛ за пять лет

Топ-5 футбольных клубов с худшим трансферным балансом в мире составили английские команды. Среди российских клубов, попавших в рейтинг, лучший показатель у ЦСКА, а худший — у «Зенита»

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Лондонский «Челси» показал худший трансферный баланс среди клубов мира за последние пять лет — минус €782 млн. Об этом сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

В рейтинг попали 169 команд, чей объем сделок по переходу игроков превысил €100 млн за пять лет.

По итогам последних пяти лет в топ-5 худших клубов по трансферному балансу вошли «Манчестер Юнайтед» (минус €773 млн), лондонский «Арсенал» (минус €622 млн), «Тоттенхэм» (минус €608 млн) и «Ньюкасл» (минус €574 млн).

Среди лучших по этому показателю — «Бенфика» (плюс €354 млн), «Аякс» (€349 млн), «Лилль» (€282 млн), «РБ Зальцбург» (€262 млн) и «Спортинг» (€220 млн).

На десятилетнем отрезке антирейтинг возглавляют МЮ (минус €1,348 млрд) и «Челси» (минус €1,042 млрд), а лучшей команды остается «Бенфика» (плюс €732 млн).

В рейтинг попали шесть российских команд: ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» и «Зенит».

Среди них за последние пять сезонов лучший трансферный баланс у армейцев (минус €10 млн), худший — у «Зенита» (минус €126 млн).