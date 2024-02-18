Стал известен главный бой турнира UFC 300
Глава UFC Дэйна Уайт анонсировал главный бой 300-го номерного турнира промоушена. В нем сразятся чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра и американец Джамал Хилл.
Турнир состоится 13 апреля в Лас-Вегасе.
На счету 36-летнего Перейры девять побед и два поражения, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре, нокаутировав чеха Иржи Прохазку.
Хилл является бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе, титул он освободил прошлый летом из-за травмы. Всего в активе 32-летнего американца 12 побед при одном поражении (один бой признан несостоявшимся).
В карде турнира UFC 300 есть в том числе бой россиянина Армана Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры, победитель которого проведет титульный бой с российским чемпионом в легком весе Исламом Махачевым. Кроме того, на UFC 300 американцы Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй проведут бой за символический титул «Cамого опасного ублюдка» UFC.
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