 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Стал известен главный бой турнира UFC 300

Титульный бой в полутяжелом весе Перейра – Хилл возглавит турнир UFC 300
В главном бою турнира, который пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе, сойдутся чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и Джамал Хилл
Алекс Перейра
Алекс Перейра (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Глава UFC Дэйна Уайт анонсировал главный бой 300-го номерного турнира промоушена. В нем сразятся чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра и американец Джамал Хилл.

Турнир состоится 13 апреля в Лас-Вегасе.

На счету 36-летнего Перейры девять побед и два поражения, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре, нокаутировав чеха Иржи Прохазку.

Хилл является бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе, титул он освободил прошлый летом из-за травмы. Всего в активе 32-летнего американца 12 побед при одном поражении (один бой признан несостоявшимся).

В карде турнира UFC 300 есть в том числе бой россиянина Армана Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры, победитель которого проведет титульный бой с российским чемпионом в легком весе Исламом Махачевым. Кроме того, на UFC 300 американцы Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй проведут бой за символический титул «Cамого опасного ублюдка» UFC.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Алекс Перейра
Материалы по теме
Волкановски проиграл нокаутом Топурии и лишился чемпионского титула UFC
Спорт
Брата Нурмагомедова удалили из списка бойцов UFC
Спорт
Чимаев не подерется на турнире UFC 300 из-за Рамадана
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
«Хезболла» сообщила об ударе Израиля по лагерю беженцев в Рафахе Политика, 10:58
Суды назвали число арестов после акций памяти Навального Политика, 10:53
Стал известен главный бой турнира UFC 300 Спорт, 10:40
МЭР предложило разрешить стройку горнолыжных комплексов в защитных лесах Бизнес, 10:39
Биатлонистка Шеллер выиграла масс-старт на Спартакиаде Спорт, 10:23
Эритрейцы устроили беспорядки в Гааге Общество, 10:21
Как менять карточки товаров и цены сразу на всех маркетплейсах РБК и Точка, 10:21
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Лондон рассмотрит введение санкций из-за смерти Навального Политика, 10:16
Летевший в Хабаровск самолет вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре Общество, 10:15
Путин назвал ситуацию на Украине вопросом жизни и смерти для России Политика, 10:15
Овечкин не смог повторить рекорд 18-летней давности по голевой серии Спорт, 10:12
Платежная система «Золотая корона»: как отправить и где получить перевод Инвестиции, 10:00
Волкановски проиграл нокаутом Топурии и лишился чемпионского титула UFC Спорт, 09:59
Премьер Дании предложила Европе передать Украине ненужную артиллерию Политика, 09:57