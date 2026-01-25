 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,6 x 4,4 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,3 x 3,5 2 2,17 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2 x 3,1 2 4,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,85 x 3 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,95 x 3,4 2 2,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,29 x 23 2 3,8 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,73 x 52 2 2,16 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,8 x 50 2 2,06 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

As узнала о контактах «Ливерпуля» с Хаби Алонсо

As: «Ливерпуль» связался с уволенным из «Реала» Хаби Алонсо
Алонсо уволили из «Реала» 12 января. Интерес к тренеру проявили в «Ливерпуле», у которого пятиматчевая безвыигрышная серия в чемпионате Англии
Хаби Алонсо
Хаби Алонсо (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

«Ливерпуль» связался с Хаби Алонсо по поводу возможности возглавить клуб вместо Арне Слота, сообщает As. Тренер ответил, что доступен для переговоров.

Алонсо 12 января покинул пост главного тренера мадридского «Реала», который занимал с весны 2025 года.

Алонсо играл за «Ливерпуль» в 2004-2009 годах, победил с ним в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Кубке и Суперкубке Англии.

В 2024-м испанец отказался возглавить «Ливерпуль» и мюнхенскую «Баварию», оставшись в «Байере».

У «Ливерпуля» пятиматчевая безвыигрышная серия в чемпионате Англии, команда занимает четвертое место в таблице.

