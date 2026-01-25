As узнала о контактах «Ливерпуля» с Хаби Алонсо
«Ливерпуль» связался с Хаби Алонсо по поводу возможности возглавить клуб вместо Арне Слота, сообщает As. Тренер ответил, что доступен для переговоров.
Алонсо 12 января покинул пост главного тренера мадридского «Реала», который занимал с весны 2025 года.
Алонсо играл за «Ливерпуль» в 2004-2009 годах, победил с ним в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Кубке и Суперкубке Англии.
В 2024-м испанец отказался возглавить «Ливерпуль» и мюнхенскую «Баварию», оставшись в «Байере».
У «Ливерпуля» пятиматчевая безвыигрышная серия в чемпионате Англии, команда занимает четвертое место в таблице.
