As узнала о контактах «Ливерпуля» с Хаби Алонсо

Алонсо уволили из «Реала» 12 января. Интерес к тренеру проявили в «Ливерпуле», у которого пятиматчевая безвыигрышная серия в чемпионате Англии

Хаби Алонсо (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

«Ливерпуль» связался с Хаби Алонсо по поводу возможности возглавить клуб вместо Арне Слота, сообщает As. Тренер ответил, что доступен для переговоров.

Алонсо 12 января покинул пост главного тренера мадридского «Реала», который занимал с весны 2025 года.

Алонсо играл за «Ливерпуль» в 2004-2009 годах, победил с ним в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Кубке и Суперкубке Англии.

В 2024-м испанец отказался возглавить «Ливерпуль» и мюнхенскую «Баварию», оставшись в «Байере».

У «Ливерпуля» пятиматчевая безвыигрышная серия в чемпионате Англии, команда занимает четвертое место в таблице.