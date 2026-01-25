 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Россияне впервые с 2018 года не смогли выйти в 1/4 финала Australian Open

Россияне впервые с 2018 года не смогли выйти в четвертьфинал Australian Open
Последними в одиночных разрядах на стадии 1/8 финала проиграли Медведев и Андреева. В миксте из россиян продолжает играть Хромачева, в женском парном разряде — 41-летняя Звонарева
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Российские теннисисты впервые за восемь лет не смогли пробиться в четвертьфинал Australian Open ни в мужском, ни в женском одиночных разрядах.

Последними с турнира в воскресенье вылетели Даниил Медведев и Мирра Андреева — они проиграли в 1/8 финала американцу Лернеру Тьену и украинке Элине Свитолиной соответственно.

Россияне неизменно доходили как минимум до четвертьфинала мужского разряда в 2021–2024 годах. Медведев играл в финале в 2021, 2022 и 2024 годах, Карен Хачанов — в полуфинале в 2023-м. С 2011 по 2020 год россияне в восьмерку лучших теннисистов не попадали.

У женщин в прошлом году (а также в 2019 и 2020 годах) до четвертьфинала дошла Анастасия Павлюченкова, а в 2024-м — Анна Калинская.

Медведев потерпел самое разгромное поражение на турнирах «Большого шлема»
Спорт
Даниил Медведев

В парном разряде у мужчин в этом году россияне не участвовали.

В женском парном разряде продолжает выступать 41-летняя Вера Звонарева. Ее и японку Эну Сибахару в понедельник ждет матч за выход в четвертьфинал против американки Эйжи Мухаммад и новозеландской теннисистки Эрин Рутлифф.

В миксте в четвертьфинал пробилась Ирина Хромачева в паре с американцем Кристианом Харрисоном.

Призовой фонд турнира «Большого шлема» в Мельбурне составляет почти $75 млн.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
теннис Australian Open Даниил Медведев Мирра Андреева
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
