Россияне впервые с 2018 года не смогли выйти в 1/4 финала Australian Open

Россияне впервые с 2018 года не смогли выйти в четвертьфинал Australian Open

Последними в одиночных разрядах на стадии 1/8 финала проиграли Медведев и Андреева. В миксте из россиян продолжает играть Хромачева, в женском парном разряде — 41-летняя Звонарева

Даниил Медведев (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Российские теннисисты впервые за восемь лет не смогли пробиться в четвертьфинал Australian Open ни в мужском, ни в женском одиночных разрядах.

Последними с турнира в воскресенье вылетели Даниил Медведев и Мирра Андреева — они проиграли в 1/8 финала американцу Лернеру Тьену и украинке Элине Свитолиной соответственно.

Россияне неизменно доходили как минимум до четвертьфинала мужского разряда в 2021–2024 годах. Медведев играл в финале в 2021, 2022 и 2024 годах, Карен Хачанов — в полуфинале в 2023-м. С 2011 по 2020 год россияне в восьмерку лучших теннисистов не попадали.

У женщин в прошлом году (а также в 2019 и 2020 годах) до четвертьфинала дошла Анастасия Павлюченкова, а в 2024-м — Анна Калинская.

В парном разряде у мужчин в этом году россияне не участвовали.

В женском парном разряде продолжает выступать 41-летняя Вера Звонарева. Ее и японку Эну Сибахару в понедельник ждет матч за выход в четвертьфинал против американки Эйжи Мухаммад и новозеландской теннисистки Эрин Рутлифф.

В миксте в четвертьфинал пробилась Ирина Хромачева в паре с американцем Кристианом Харрисоном.

Призовой фонд турнира «Большого шлема» в Мельбурне составляет почти $75 млн.