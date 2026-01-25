Россияне впервые с 2018 года не смогли выйти в 1/4 финала Australian Open
Российские теннисисты впервые за восемь лет не смогли пробиться в четвертьфинал Australian Open ни в мужском, ни в женском одиночных разрядах.
Последними с турнира в воскресенье вылетели Даниил Медведев и Мирра Андреева — они проиграли в 1/8 финала американцу Лернеру Тьену и украинке Элине Свитолиной соответственно.
Россияне неизменно доходили как минимум до четвертьфинала мужского разряда в 2021–2024 годах. Медведев играл в финале в 2021, 2022 и 2024 годах, Карен Хачанов — в полуфинале в 2023-м. С 2011 по 2020 год россияне в восьмерку лучших теннисистов не попадали.
У женщин в прошлом году (а также в 2019 и 2020 годах) до четвертьфинала дошла Анастасия Павлюченкова, а в 2024-м — Анна Калинская.
В парном разряде у мужчин в этом году россияне не участвовали.
В женском парном разряде продолжает выступать 41-летняя Вера Звонарева. Ее и японку Эну Сибахару в понедельник ждет матч за выход в четвертьфинал против американки Эйжи Мухаммад и новозеландской теннисистки Эрин Рутлифф.
В миксте в четвертьфинал пробилась Ирина Хромачева в паре с американцем Кристианом Харрисоном.
Призовой фонд турнира «Большого шлема» в Мельбурне составляет почти $75 млн.
