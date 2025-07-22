СКА представил тренерский штаб Ларионова на новый сезон КХЛ
Петербургский СКА назвал тренерский штаб Игоря Ларионова на сезон КХЛ 2025/26.
В штаб вошли шесть специалистов: тренеры Владимир Филатов, Евгений Кетов и Максим Семенов, тренер вратарей Юрий Ключников, тренер по ОФП Филипп Арзамазов и видеотренер Андрей Цайслер.
Филатов отвечает за работу с нападающими, Кетов — за игру в большинстве, меньшинстве и индивидуальную работу с игроками, Семенов — за работу с защитниками.
«Сплоченный коллектив, правильные ребята, с амбициями — главное, чтобы команда была интересной, прогрессивной, растущей и успешной», — сказал Ларионов.
В начале июня Ларионов сменил на посту главного тренера СКА Романа Ротенберга.
СКА в прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ занял седьмое место в Западной конференции и вылетел в первом раунде плей-офф.
Новый сезон стартует 5 сентября.
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