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Спорт ,  
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СКА представил тренерский штаб Ларионова на новый сезон КХЛ

Помогать Игорю Ларионову будут Владимир Филатов, Евгений Кетов, Максим Семенов, Юрий Ключников, Филипп Арзамазов и Андрей Цайслер
Фото: ХК СКА
Фото: ХК СКА

Петербургский СКА назвал тренерский штаб Игоря Ларионова на сезон КХЛ 2025/26.

В штаб вошли шесть специалистов: тренеры Владимир Филатов, Евгений Кетов и Максим Семенов, тренер вратарей Юрий Ключников, тренер по ОФП Филипп Арзамазов и видеотренер Андрей Цайслер.

Филатов отвечает за работу с нападающими, Кетов — за игру в большинстве, меньшинстве и индивидуальную работу с игроками, Семенов — за работу с защитниками.

«Сплоченный коллектив, правильные ребята, с амбициями — главное, чтобы команда была интересной, прогрессивной, растущей и успешной», — сказал Ларионов.

В начале июня Ларионов сменил на посту главного тренера СКА Романа Ротенберга.

СКА в прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ занял седьмое место в Западной конференции и вылетел в первом раунде плей-офф.

Новый сезон стартует 5 сентября.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Игорь Ларионов
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