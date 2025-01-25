Из Белоруссии к Гвардиоле. Что нужно знать об узбекском новичке «Сити»
Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов перешел из французского «Ланса» в «Манчестер Сити». 20-летний футболист подписал с «Манчестер Сити» контракт до лета 2029 года.
Хусанов, выступающий на позиции центрального защитника, стал первым в истории представителем Узбекистана в Английской премьер-лиге (АПЛ). В последний раз английский топ клуб из представителей постсоветского пространства покупал украинского защитника Александра Зинченко, который в 2016 году перешел из тульского «Арсенала» в «Манчестер Сити».
Защитник из Узбекистана может дебютировать за английский клуб 25 января в матче 23-го тура АПЛ против «Челси».
Начало карьеры Хусанова
Хусанов является сыном футболиста сборной Узбекистана Хикмата Хашимова, завершившего свою карьеру в 2010-м году в «Бунёдкоре». Воспитанником этого же клуба является Хусанов, который с 2020-го года выступал в юношеской команде клуба до 18 лет.
Профессиональную карьеру защитник начал в марте 2022 году в составе белорусского клуба «Энергетик-БГУ». Первый свой мяч он забил в мае того года в матче против гродненского «Немана».
В августе 2022 года Хусанов попал в список самых перспективных игроков мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES), в апреле 2023 года узбек занял 15 место среди защитников в список самых перспективных игроков до 20 лет.
Всего в белорусском клубе он провел 37 матчей, забив четыре мяча и отметившись четырьмя передачами.
Переход в клуб из Франции
В июле 2023-го года Хусанов, рыночная стоимость которого на тот момент составляла €400 тыс, перешел во французский «Ланс» за €100 тыс, подписав контракт на четыре года. «Энергетик-БГУ» получил самую большую оплату в истории команды за футболиста.
За французский клуб защитник дебютировал в сентябре, выйдя в стартовом составе в матче с «Мецом», а в ноябре он провел свой первый матч в карьере в Лиге чемпионов, выйдя против лондонского «Арсенала» (0:6).
По итогу своего дебютного сезона в «Лансе» узбекский защитник закрепился в основной команде, вместе с которой занял седьмое место в чемпионате. Хусанов был признан лучшим молодым футболистом Узбекистана 2023 года.
В июне 2022 года он дебютировал за юношескую сборную Узбекистана до 19 лет. С того момента выступал за национальные команды всех возрастов, став победителем Чемпионата Азии 2023 года со сборной до 20 лет. Уже в июне 2023 года Хусанов дебютировал в составе основной сборной Узбекистана.
Всего за французский клуб он провел 31 матч. По итогам 2024 года Хусанов был признан лучшим игроком «Ланса».
Трансфер в Англию
Летом 2024-го года стоимость Хусанова составляла €2,5 млн, но уже за полгода, к декабрю, его сумма возросла до €12 млн. С начала нынешнего сезона в СМИ появлялась информация о том, что Хусановым интересуются английские клубы, среди которых «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», а также французский «Пари Сен-Жермен».
Однако 20 января «Манчестер Сити» объявил о приобретении защитника. Сумма трансфера за Хусанова составила €40 млн. Футболист отметил, что горд присоединиться «к такому великому клубу, как «Манчестер Сити».
«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити», клубу, за которым я с удовольствием наблюдал в течение долгого времени. В этой команде много лучших игроков мира, и мне не терпится познакомиться с ними и поиграть вместе. И, конечно, Пеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времен, и я буду очень рад учиться у него и еще больше улучшать свою игру», — сказал Хусанов пресс-службе клуба.
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