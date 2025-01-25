Из Белоруссии к Гвардиоле. Что нужно знать об узбекском новичке «Сити»

Защитник Абдукодир Хусанов перешел в «Манчестер Сити», став первым представителем Узбекистана в Английской премьер-лиге (АПЛ). Главное о карьере узбекского защитника — в материале «РБК Спорт»

Абдукодир Хусанов (Фото: abdukodir_khusanov_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов перешел из французского «Ланса» в «Манчестер Сити». 20-летний футболист подписал с «Манчестер Сити» контракт до лета 2029 года.

Хусанов, выступающий на позиции центрального защитника, стал первым в истории представителем Узбекистана в Английской премьер-лиге (АПЛ). В последний раз английский топ клуб из представителей постсоветского пространства покупал украинского защитника Александра Зинченко, который в 2016 году перешел из тульского «Арсенала» в «Манчестер Сити».

Защитник из Узбекистана может дебютировать за английский клуб 25 января в матче 23-го тура АПЛ против «Челси».

Начало карьеры Хусанова

Хусанов является сыном футболиста сборной Узбекистана Хикмата Хашимова, завершившего свою карьеру в 2010-м году в «Бунёдкоре». Воспитанником этого же клуба является Хусанов, который с 2020-го года выступал в юношеской команде клуба до 18 лет.

Профессиональную карьеру защитник начал в марте 2022 году в составе белорусского клуба «Энергетик-БГУ». Первый свой мяч он забил в мае того года в матче против гродненского «Немана».

В августе 2022 года Хусанов попал в список самых перспективных игроков мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES), в апреле 2023 года узбек занял 15 место среди защитников в список самых перспективных игроков до 20 лет.

Всего в белорусском клубе он провел 37 матчей, забив четыре мяча и отметившись четырьмя передачами.

Переход в клуб из Франции

В июле 2023-го года Хусанов, рыночная стоимость которого на тот момент составляла €400 тыс, перешел во французский «Ланс» за €100 тыс, подписав контракт на четыре года. «Энергетик-БГУ» получил самую большую оплату в истории команды за футболиста.

За французский клуб защитник дебютировал в сентябре, выйдя в стартовом составе в матче с «Мецом», а в ноябре он провел свой первый матч в карьере в Лиге чемпионов, выйдя против лондонского «Арсенала» (0:6).

По итогу своего дебютного сезона в «Лансе» узбекский защитник закрепился в основной команде, вместе с которой занял седьмое место в чемпионате. Хусанов был признан лучшим молодым футболистом Узбекистана 2023 года.

В июне 2022 года он дебютировал за юношескую сборную Узбекистана до 19 лет. С того момента выступал за национальные команды всех возрастов, став победителем Чемпионата Азии 2023 года со сборной до 20 лет. Уже в июне 2023 года Хусанов дебютировал в составе основной сборной Узбекистана.

Всего за французский клуб он провел 31 матч. По итогам 2024 года Хусанов был признан лучшим игроком «Ланса».

Трансфер в Англию

Летом 2024-го года стоимость Хусанова составляла €2,5 млн, но уже за полгода, к декабрю, его сумма возросла до €12 млн. С начала нынешнего сезона в СМИ появлялась информация о том, что Хусановым интересуются английские клубы, среди которых «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», а также французский «Пари Сен-Жермен».

Однако 20 января «Манчестер Сити» объявил о приобретении защитника. Сумма трансфера за Хусанова составила €40 млн. Футболист отметил, что горд присоединиться «к такому великому клубу, как «Манчестер Сити».

«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити», клубу, за которым я с удовольствием наблюдал в течение долгого времени. В этой команде много лучших игроков мира, и мне не терпится познакомиться с ними и поиграть вместе. И, конечно, Пеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времен, и я буду очень рад учиться у него и еще больше улучшать свою игру», — сказал Хусанов пресс-службе клуба.