Канадский хоккеист покинул «Спартак» из-за проблем с адаптацией в КХЛ
Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с канадским форвардом Бренданом Перлини по инициативе игрока.
«Красно-белые» подписали контракт с 28-летним Перлини 10 декабря, спустя 15 дней он прошел медосмотр, но успел сыграть только четыре матча в КХЛ, в которых сделал одну передачу.
«Для меня создали прекрасные условия, но, к сожалению, адаптация в новой стране и новой лиге далась мне сложнее, чем я ожидал», — заявил Перлини.
Канадец назвал КХЛ очень сильной лигой и сказал, что иностранцы зря рассчитывают с ходу в ней заиграть.
Перлини играл в НХЛ за «Аризону», «Чикаго», «Детройт» и «Эдмонтон», последние сезоны провел в Американской хоккейной лиге (AHL).
«Спартак» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ.
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