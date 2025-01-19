 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Канадский хоккеист покинул «Спартак» из-за проблем с адаптацией в КХЛ

Канадец Перлини покинул «Спартак» после четырех игр из-за проблем с адаптацией
Брендан Перлини 26 декабря прошел медосмотр в «Спартаке» и успел сыграть четыре матча в КХЛ, но потом попросил клуб отпустить его домой
Брендан Перлини
Брендан Перлини (Фото: Телеграм-канал ХК «Спартак»)

Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с канадским форвардом Бренданом Перлини по инициативе игрока.

«Красно-белые» подписали контракт с 28-летним Перлини 10 декабря, спустя 15 дней он прошел медосмотр, но успел сыграть только четыре матча в КХЛ, в которых сделал одну передачу.

«Для меня создали прекрасные условия, но, к сожалению, адаптация в новой стране и новой лиге далась мне сложнее, чем я ожидал», — заявил Перлини.

Канадец назвал КХЛ очень сильной лигой и сказал, что иностранцы зря рассчитывают с ходу в ней заиграть.

«Спартак» проиграл третий подряд матч в КХЛ
Спорт
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Перлини играл в НХЛ за «Аризону», «Чикаго», «Детройт» и «Эдмонтон», последние сезоны провел в Американской хоккейной лиге (AHL).

«Спартак» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак
Материалы по теме
Московское «Динамо» впервые за три года проиграло «Сочи» в КХЛ
Спорт
Аутсайдер КХЛ обыграл чемпиона благодаря 48 сейвам голкипера
Спорт
«Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию чемпиона КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Сырский сообщил о недостаточном для ВСУ уровне мобилизацииПолитика, 16:44
На южном берегу Крыма произошло два землетрясения с афтершокамиОбщество, 16:40
ЦСКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сибири» в серии буллитовСпорт, 16:25
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 16:20
Число жертв взрыва бензовоза в Нигере выросло до 86Общество, 16:07
Канадский хоккеист покинул «Спартак» из-за проблем с адаптацией в КХЛСпорт, 16:02
Разведки США и Европы не нашли «российского следа» в обрывах кабелейПолитика, 15:53
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
СК возбудил новое дело против украинских военных в Курской областиПолитика, 15:34
Меркель дала совет по общению с ТрампомПолитика, 15:31
Маск предрек крах Европы из-за повсеместного пессимизмаПолитика, 15:27
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Артур Юсупов завершил карьеруСпорт, 15:25
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе15:24
Царукян поддержал решение UFC не давать ему бой с Махачевым после травмыСпорт, 15:05
Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах в БелоруссииПолитика, 14:55