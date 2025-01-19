Канадец Перлини покинул «Спартак» после четырех игр из-за проблем с адаптацией

Канадский хоккеист покинул «Спартак» из-за проблем с адаптацией в КХЛ

Брендан Перлини 26 декабря прошел медосмотр в «Спартаке» и успел сыграть четыре матча в КХЛ, но потом попросил клуб отпустить его домой

Брендан Перлини (Фото: Телеграм-канал ХК «Спартак»)

Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с канадским форвардом Бренданом Перлини по инициативе игрока.

«Красно-белые» подписали контракт с 28-летним Перлини 10 декабря, спустя 15 дней он прошел медосмотр, но успел сыграть только четыре матча в КХЛ, в которых сделал одну передачу.

«Для меня создали прекрасные условия, но, к сожалению, адаптация в новой стране и новой лиге далась мне сложнее, чем я ожидал», — заявил Перлини.

Канадец назвал КХЛ очень сильной лигой и сказал, что иностранцы зря рассчитывают с ходу в ней заиграть.

Перлини играл в НХЛ за «Аризону», «Чикаго», «Детройт» и «Эдмонтон», последние сезоны провел в Американской хоккейной лиге (AHL).

«Спартак» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ.