Соболенко сенсационно проиграла в финале Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла третий год подряд стать победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В финале первая ракетка мира уступила американке Мэдисон Киз, занимающей 14-е место в рейтинге WTA, со счетом 3:6, 6:2, 5:7.
29-летняя Киз второй раз в карьере играла в финале турнира «Большого шлема». В решающем матче US Open 2017 года она уступила соотечественнице Слоан Стивенс. За свою карьеру Киз выиграла 10 титулов WTA в одиночном разряде.
В личных встречах у Соболенко и Киз счет стал 4:2 в пользу белоруски.
Соболенко побеждала на Australian Open в 2023 и 2024 годах. Всего на счету 26-летней белоруски 18 побед на турнирах WTA, в том числе три «Больших шлема» (US Open-2024).
Киз 46-й раз сыграла в основной сетке на турнирах «Большого шлема». В Открытой эре (с 1968 года) до первого титула больше турниров провели только Марио Бартоли (47), Горан Иванишевич (48) и Флавия Пеннетта (49).
Киз стала первой с «Ролан Гаррос» 2009 года, кому удалось победить первую и вторую ракетку мира на одном турнире «Большого шлема». В полуфинале американка обыграла польку Игу Свёнтек.
За свою победу на Australian Open Киз получит $2,21 млн призовых и 2000 рейтинговых очков. Соболенко достанется $1,2 млн и 1300 очков.
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