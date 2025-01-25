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Поветкин назвал глупостью свою дисквалификацию за допинг

Уже завершивший карьеру экс-чемпион мира по версии WBA был дисквалифицирован на четыре года за нарушение, которое произошло еще в 2014-м
Александр Поветкин
Александр Поветкин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, олимпийский чемпион Александр Поветкин считает глупостью свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом он заявил ТАСС.

«Это ерунда и глупость», — сказал 45-летний Поветкин.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) накануне объявило о дисквалификации Поветкин сроком на четыре года. Наказание вынесено на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года.

Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года за допинг
Спорт
Александр Поветкин

Карьеру Поветкин завершил еще летом 2021 года.

LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2019-м WADA получило оригинал базы и передало информацию спортивным федерациям для применения санкций.

В 2011–2013 годах россиянин был чемпионом WBA в супертяжелом весе, титул он уступил украинцу Владимиру Кличко. В 2018-м Поветкин проиграл бой за три чемпионских пояса британцу Энтони Джошуа.

На профессиональном ринге россиянин провел 40 боев, в которых одержал 36 побед (25 нокаутом), потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.

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