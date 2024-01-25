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В Воронежской области на тренировке умер 17-летний хоккеист

В Воронежской области на тренировке умер 17-летний хоккеист «Боброва»
Хоккеист команды из Боброва потерял сознание во время тренировки. Ему пытались оказать первую помощь, скорая приехала через четыре минуты, но спасти игрока не смогли. ФХР выразила соболезнования
Фото: Jesper Zerman / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Jesper Zerman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Нападающий 2006 года рождения скончался во время тренировки хоккейной команды «Эконива-Бобров», которая входит в систему воронежского клуба ВХЛ «Буран». Об этом «Матч ТВ» сообщили в клубе.

В начале тренировки хоккеист бросил по воротам, а потом встал в очередь за другими игроками и упал на лед.

«Местными силами стали оказывать помощь, скорая приехала через четыре минуты, начали делать искусственную вентиляцию, но спасти не смогли», — сообщили в клубе, отметив, что вся команда проходила медосмотр и «все было нормально».

В клубе пообещали оказать помощь семье игрока.

Федерация хоккея России сообщила, что Венедикт Осипов умер от остановки сердца, и выразила соболезнования.

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Фото:Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения Воронежской области, ХК «Буран» и ХК «Бобров».

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Команда из Боброва выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ).

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