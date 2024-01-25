В Воронежской области на тренировке умер 17-летний хоккеист
Нападающий 2006 года рождения скончался во время тренировки хоккейной команды «Эконива-Бобров», которая входит в систему воронежского клуба ВХЛ «Буран». Об этом «Матч ТВ» сообщили в клубе.
В начале тренировки хоккеист бросил по воротам, а потом встал в очередь за другими игроками и упал на лед.
«Местными силами стали оказывать помощь, скорая приехала через четыре минуты, начали делать искусственную вентиляцию, но спасти не смогли», — сообщили в клубе, отметив, что вся команда проходила медосмотр и «все было нормально».
В клубе пообещали оказать помощь семье игрока.
Федерация хоккея России сообщила, что Венедикт Осипов умер от остановки сердца, и выразила соболезнования.
РБК направил запрос в Министерство здравоохранения Воронежской области, ХК «Буран» и ХК «Бобров».
Команда из Боброва выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ).
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