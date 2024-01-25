В Воронежской области на тренировке умер 17-летний хоккеист

Хоккеист команды из Боброва потерял сознание во время тренировки. Ему пытались оказать первую помощь, скорая приехала через четыре минуты, но спасти игрока не смогли. ФХР выразила соболезнования

Фото: Jesper Zerman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Нападающий 2006 года рождения скончался во время тренировки хоккейной команды «Эконива-Бобров», которая входит в систему воронежского клуба ВХЛ «Буран». Об этом «Матч ТВ» сообщили в клубе.

В начале тренировки хоккеист бросил по воротам, а потом встал в очередь за другими игроками и упал на лед.

«Местными силами стали оказывать помощь, скорая приехала через четыре минуты, начали делать искусственную вентиляцию, но спасти не смогли», — сообщили в клубе, отметив, что вся команда проходила медосмотр и «все было нормально».

В клубе пообещали оказать помощь семье игрока.

Федерация хоккея России сообщила, что Венедикт Осипов умер от остановки сердца, и выразила соболезнования.

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения Воронежской области, ХК «Буран» и ХК «Бобров».

Команда из Боброва выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ).