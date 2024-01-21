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В Гонконге во время марафона умер человек, еще свыше 800 получили травмы

В Гонконге во время марафона умер 30-летний бегун, еще более 800 получили травмы
Standard Chartered Hong Kong Marathon — один из наиболее популярных марафонов в Азии, ежегодно в соревнованиях принимают участие около 70 тыс. бегунов. По данным местных СМИ, во время марафона в этом году погиб один бегун
Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Один человек умер, еще 842 получили различные травмы во время марафона Standard Chartered Hong Kong Marathon в Гонконге, сообщают RTHK и Cable News.

По данным местных СМИ, погибший — 30-летний мужчина, участвовавший в забеге на 10 км. Ему стало плохо незадолго до финиша, он потерял сознание и был госпитализирован, однако спасти ему жизнь не удалось.

RTHK пишет, что в основном пострадавшие жаловались на ушибы, растяжения и судороги. Как отмечает Cable News, в критическом состоянии находится еще минимум один человек, четыре человека — в тяжелом, 20 человек — в стабильном или удовлетворительном. Остальные отделались легкими травмами, им оказали необходимую помощь на месте.

Это не первый случай смерти бегуна на гонконгском марафоне: в 2015 году 24-летний местный житель потерял сознание и скончался в 100 м от финиша.

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Standard Chartered Hong Kong Marathon — один из наиболее популярных марафонов в Азии, он проводится ежегодно с 1997 года. Помимо полного марафона в 42 км, в Гонконге также проводится забег на 10 км и полумарафон. Ежегодно в соревнованиях принимают участие около 70 тыс. бегунов.

Марафон классифицируется организацией World Athletics как шоссейная гонка с золотым знаком. Из-за высокого уровня влажности и сложной трассы время финиша в нем сравнительно медленнее, чем на других крупных марафонах. Оба рекорда дистанции были установлены в 2019 году: мужской рекорд принадлежит кенийцу Барнабасу Киптуми — 2:09:20 ч., а женский — белорусске Ольге Мазуронак (2:26:13 ч.).

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