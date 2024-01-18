Бывшего капитана ЦСКА дисквалифицировали за кокаин

Отстранение Курбанова отсчитывается с 10 января 2024 года с зачетом отбытого срока временного отстранения с 20 октября 2023 года

Никита Курбанов (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Бывший капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов дисквалифицирован на три месяца из-за обнаруженного в допинг-пробе спортсмена кокаина, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В допинг-пробе баскетболиста обнаружили субстанцию S6a (кокаин). Срок отстранения Курбанова отсчитывается с даты вынесения решения, с 10 января 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения (20 октября 2023 года).

Курбанов 27 октября приостановил карьеру «по личным причинам».

37‑летний Курбанов трижды выигрывал Евролигу вместе с ЦСКА, также он 11 раз становился чемпионом России и семь раз победителем Единой лиги ВТБ. Спортсмен является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. Также ранее баскетболист выступал в составе казанского УНИКСа, петербургского «Спартака» и краснодарского «Локомотив-Кубань».