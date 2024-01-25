«Рубин» объявил о переходе австрийско-косовского футболиста

Контракт с 22-летним Дарданом Шабанхаджаем рассчитан на 4,5 года. В этом сезоне он забил семь мячей в словенском чемпионате за «Муру»

Дардан Шабанхаджай (Фото: Телеграм-канал ФК «Рубин»)

Нападающий Дардан Шабанхаджай стал игроком казанского «Рубина», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 4,5 года.

Ранее форвард играл за словенскую «Муру» (Мурска-Собота), австрийские «Штурм» (Грац) и «Капфенберг».

В этом сезоне он забил семь мячей в 19 матчах чемпионата Словении.

Шабанхаджай провел по два матча за юношескую сборную Косово и молодежную команду Австрии.

«Рубин», вернувшийся в этом сезоне в РПЛ, набрал 28 очков в 18 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Лучшим бомбардиром сезона в «Рубине» является албанско-косовский футболист Мирлинд Даку (четыре гола).