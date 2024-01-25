«Рубин» объявил о переходе австрийско-косовского футболиста
Нападающий Дардан Шабанхаджай стал игроком казанского «Рубина», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 4,5 года.
Ранее форвард играл за словенскую «Муру» (Мурска-Собота), австрийские «Штурм» (Грац) и «Капфенберг».
В этом сезоне он забил семь мячей в 19 матчах чемпионата Словении.
Шабанхаджай провел по два матча за юношескую сборную Косово и молодежную команду Австрии.
«Рубин», вернувшийся в этом сезоне в РПЛ, набрал 28 очков в 18 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Лучшим бомбардиром сезона в «Рубине» является албанско-косовский футболист Мирлинд Даку (четыре гола).
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