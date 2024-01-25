Тренера «Униона» дисквалифицировали за стычку со звездой «Баварии»
Берлинский «Унион» сообщил, что Немецкий футбольный союз (DFB) отстранил главного тренера Ненада Белицу на три игры за стычку с вингером «Баварии» Лероем Сане.
«Унион» 24 января проиграл «Баварии» в гостях со счетом 0:1 в 13-м туре чемпионата (матч был перенесен с декабря).
На 74-й минуте тренер заработал красную карточку за то, что ударил по лицу футболиста, который пытался забрать у него мяч.
Из-за этого на поле началась потасовка, а Белица по пути с поля повздорил с несколькими болельщиками хозяев, отмечает Daily Mail.
Позднее тренер заявил, что не собирается извиняться перед Сане, и обвинил игрока в провокации: «Я был в своей (технической) зоне и хочу отдать ему мяч, а он меня толкнул. Конечно, я отреагировал». При этом Белица признал, что вел себя недопустимо.
Белица также заплатит штраф в размере €25 тыс.
Клуб и тренер не стали оспаривать санкции DFB.
«Унион» занимает 15-е место в турнирной таблице, «Бавария» — второе.
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