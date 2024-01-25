Тренера «Униона» дисквалифицировали за стычку со звездой «Баварии»

DFB отстранил тренера «Униона» на 3 матча за удар игрока «Баварии» Сане по лицу

Ненад Белица получил удаление, ударив Лероя Сане по лицу. По словам тренера, вингер «Баварии» сам спровоцировал его. «Унион» остался без главного тренера на три матча

Ненад Белица и Лерой Сане (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Берлинский «Унион» сообщил, что Немецкий футбольный союз (DFB) отстранил главного тренера Ненада Белицу на три игры за стычку с вингером «Баварии» Лероем Сане.

«Унион» 24 января проиграл «Баварии» в гостях со счетом 0:1 в 13-м туре чемпионата (матч был перенесен с декабря).

На 74-й минуте тренер заработал красную карточку за то, что ударил по лицу футболиста, который пытался забрать у него мяч.

Из-за этого на поле началась потасовка, а Белица по пути с поля повздорил с несколькими болельщиками хозяев, отмечает Daily Mail.

Позднее тренер заявил, что не собирается извиняться перед Сане, и обвинил игрока в провокации: «Я был в своей (технической) зоне и хочу отдать ему мяч, а он меня толкнул. Конечно, я отреагировал». При этом Белица признал, что вел себя недопустимо.

Белица также заплатит штраф в размере €25 тыс.

Клуб и тренер не стали оспаривать санкции DFB.

«Унион» занимает 15-е место в турнирной таблице, «Бавария» — второе.