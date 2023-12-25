Футболистка «Баварии» забыла надеть шорты на матч бундеслиги: видео
Защитница сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джулия Гвинн обнаружила, что не надела шорты под тренировочный костюм, только перед самым выходом на замену в матче женской бундеслиги с «Нюрнбергом». Об этом сообщает Bild.
Игра прошла 17 декабря и завершилась со счетом 1:1.
Гвинн должна была выйти на замену во втором тайме. Когда она начала снимать спортивные брюки, то увидела, что под ними нет шорт. После этого 24-летней футболистке пришлось бежать в раздевалку.
Гвинн играет за сборную Германии с 2017 года.
В июле стало известно, что футболистка отказала Playboy в обнаженной фотосессии перед чемпионатом мира.
Гвинн не смогла сыграть на турнире, который прошел в июле—августе в Австралии и Новой Зеландии, из-за затянувшегося восстановления после травмы крестообразной связки колена.