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Футболистка «Баварии» забыла надеть шорты на матч бундеслиги: видео

Футболистка «Баварии» Джулия Гвинн забыла надеть шорты на матч бундеслиги
Джулии Гвинн пришлось в матче с «Нюрнбергом» вместо выхода на замену бежать в раздевалку, чтобы надеть шорты. Позднее она все же вышла на поле
Джулия Гвинн
Джулия Гвинн (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Защитница сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джулия Гвинн обнаружила, что не надела шорты под тренировочный костюм, только перед самым выходом на замену в матче женской бундеслиги с «Нюрнбергом». Об этом сообщает Bild.

Игра прошла 17 декабря и завершилась со счетом 1:1.

Гвинн должна была выйти на замену во втором тайме. Когда она начала снимать спортивные брюки, то увидела, что под ними нет шорт. После этого 24-летней футболистке пришлось бежать в раздевалку.

Гвинн играет за сборную Германии с 2017 года.

В июле стало известно, что футболистка отказала Playboy в обнаженной фотосессии перед чемпионатом мира.

Гвинн не смогла сыграть на турнире, который прошел в июле—августе в Австралии и Новой Зеландии, из-за затянувшегося восстановления после травмы крестообразной связки колена.

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Анна Сатдинова
Футбол
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