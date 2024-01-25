Американец из «Спартака» сделал предложение невесте на Красной площади
Нападающий московского «Спартака» Шэйн Принс предложил своей девушке Эмили выйти за него замуж на Красной площади и получил согласие, сообщила пресс-служба клуба.
Принсу 31 год, он родился в Рочестере (штат Нью-Йорк, США). В 2014–2018 годах форвард играл в НХЛ, а с осени 2018-го выступает в КХЛ — за «Сибирь», минское «Динамо», «Автомобилист» и «Спартак».
После двух сезонов в минском клубе Принс получил белорусское гражданство и в 2021 году провел семь матчей за сборную на чемпионате мира и отборочном турнире на Олимпиаду.
В этом сезоне Принс в 46 матчах забросил 14 шайб и сделал десять передач.
«Спартак» занимает четвертое место в Западной конференции и уже гарантировал себе участие в плей-офф.
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