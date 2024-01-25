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Американец из «Спартака» сделал предложение невесте на Красной площади

Американский хоккеист «Спартака» Принс сделал предложение на Красной площади
Шэйн Принс играет в КХЛ с 2018 года, у него есть белорусское гражданство. Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографии игрока и его девушки Эмили, которая согласилась выйти за него замуж
Шэйн Принс (слева)
Шэйн Принс (слева) (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Нападающий московского «Спартака» Шэйн Принс предложил своей девушке Эмили выйти за него замуж на Красной площади и получил согласие, сообщила пресс-служба клуба.

Принсу 31 год, он родился в Рочестере (штат Нью-Йорк, США). В 2014–2018 годах форвард играл в НХЛ, а с осени 2018-го выступает в КХЛ — за «Сибирь», минское «Динамо», «Автомобилист» и «Спартак».

После двух сезонов в минском клубе Принс получил белорусское гражданство и в 2021 году провел семь матчей за сборную на чемпионате мира и отборочном турнире на Олимпиаду.

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Фото:Соцсети Потаповой

В этом сезоне Принс в 46 матчах забросил 14 шайб и сделал десять передач.

«Спартак» занимает четвертое место в Западной конференции и уже гарантировал себе участие в плей-офф.

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