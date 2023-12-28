 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Шевченко стал единственным кандидатом на пост главы украинского футбола

Андрей Шевченко стал единственным кандидатом в главы Ассоциации футбола Украины
Выборы пройдут на внеочередном конгрессе УАФ 25 января
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко (Фото: Getty Images)

Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко оказался единственным кандидатом на пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщается на сайте организации.

Выборы пройдут на внеочередном конгрессе УАФ 25 января.

Предыдущий руководитель федерации Андрей Павелко в ноябре 2022 года был арестован по уголовному делу о нецелевом использовании средств, в феврале Печерский суд Киева отстранил его от должности президента УАФ, но функционер все равно был переизбран в исполком УЕФА в апреле.

47-летний Шевченко — обладатель «Золотого мяча» 2004 года, Герой Украины.

На протяжении карьеры играл за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси», в качестве тренера работал в сборной Украины (2016–2021 годы) и «Дженоа» (2021–2022).

В сентябре Шевченко стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Андрей Шевченко
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 101,35 (+0,23) Инвестиции, 27 дек, 19:01 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 91,71 (0) Инвестиции, 27 дек, 19:01
Энергосистемы России: эксперты обсудили перспективы развития индустрии Пресс-центр, 14:24
Лавров назвал «очковтирательством» попытки Запада объявить победу Украины Политика, 14:19
«Алцея» — о том, что делает фармкомпанию устойчивой к современным вызовам РБК+, 14:15
Последствия урагана в Дагестане. Видео Общество, 14:11
Лучший снайпер КХЛ продлил контракт с «Авангардом» Спорт, 14:02
В обход App Store: эти 5 технологий будут в тренде у бизнеса в 2024 году Pro, 14:01
В Великобритании выпустят монеты с изображениями Черчилля и олимпийцев Экономика, 13:58
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Екатеринбурге запустили первый полностью российский аналог «Ласточки» Общество, 13:56
Перестройка или возрождение: что ждет банковскую сферу в ближайшие годы Тренды, 13:52
Лавров заявил, что не видит у ЕС «радужного будущего» Политика, 13:51
IIHF опровергла слова Романа Ротенберга о дружеских отношениях с Россией Спорт, 13:50
«Оскар» за страдания: как Брендан Фрейзер переживал побои и харрасмент Pro, 13:45
Поэты из дела о «Маяковских чтениях» получили до 7 лет колонии Политика, 13:43
Росавиация увеличила до 211 максимум пассажиров для лайнера МС-21 Бизнес, 13:42