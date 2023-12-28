Шевченко стал единственным кандидатом на пост главы украинского футбола

Выборы пройдут на внеочередном конгрессе УАФ 25 января

Андрей Шевченко (Фото: Getty Images)

Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко оказался единственным кандидатом на пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщается на сайте организации.

Выборы пройдут на внеочередном конгрессе УАФ 25 января.

Предыдущий руководитель федерации Андрей Павелко в ноябре 2022 года был арестован по уголовному делу о нецелевом использовании средств, в феврале Печерский суд Киева отстранил его от должности президента УАФ, но функционер все равно был переизбран в исполком УЕФА в апреле.

47-летний Шевченко — обладатель «Золотого мяча» 2004 года, Герой Украины.

На протяжении карьеры играл за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси», в качестве тренера работал в сборной Украины (2016–2021 годы) и «Дженоа» (2021–2022).

В сентябре Шевченко стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.