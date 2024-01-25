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Звезда футбола Хорватии покинул УЕФА из-за плана Чеферина обнулить срок

Бобан ушел из УЕФА в знак протеста против четвертого срока Чеферина
Александер Чеферин решил по примеру главы ФИФА остаться на четвертый срок, хотя в 2017 году сам предложил ограничить их количество тремя. Звонимир Бобан не согласился с Чеферином и ушел с поста главы футбольного департамента
Звонимир Бобан
Звонимир Бобан (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Бывший капитан сборной Хорватии Звонимир Бобан объяснил уход с поста главы футбольного департамента УЕФА несогласием с решением Александера Чеферина остаться во главе организации на новый срок. Открытое письмо Бобана опубликовал хорватский Telesport.

В декабре стало известно, что Чеферин решил внести поправки в устав УЕФА и баллотироваться на новый четырехлетний срок, хотя должен был покинуть пост в 2027 году. Ранее аналогично поступил глава ФИФА Джанни Инфантино, которому совет организации решил не засчитывать первые три года на посту, когда он пришел на смену Йозефу Блаттеру, как полноценный срок.

Бобан напомнил, что именно Чеферин в 2017 году предложил пакет реформ для защиты от «плохого управления» и одним из главных пунктов был запрет для президента и членов исполкома баллотироваться на должность более трех раз (12 лет).

«После того как я выразил свою огромную озабоченность и полное несогласие, президент ответил, что для него в этом нет ни правовой, ни морально-этической проблемы», — заявил Бобан.

Экс-чиновник отметил, что ему трудно понять отход Чеферина от ценностей, которые сделали его моральным авторитетом в футболе.

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Александер Чеферин (слева) и Джанни Инфантино (справа)

УЕФА в четверг, 25 января, сообщил об уходе Бобана, занимавшего должность с 2021 года, по соглашению сторон.

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Бобану 55 лет, он бронзовый призер чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии, победитель Лиги чемпионов с «Миланом» (1994). В 2016–2019 годах был заместителем генсека ФИФА.

Чеферин возглавил УЕФА в 2016 году, его переизбрали уже два раза.

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Анна Сатдинова
Футбол УЕФА Александер Чеферин
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