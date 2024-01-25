Американскому клубу запретили продать бомбардира сборной США в «Спартак»

«Спартак» предлагал «Далласу» за Хесуса Феррейру $ 13 млн. Футболист в составе сборной США принял участие в 23 встречах и забил 15 мячей

Хесус Феррейра (Фото: Shaina Benhiyoun / Global look press)

Американская лига футбола (MLS) заблокировала переход американского форварда «Далласа» Хесуса Феррейры в московский «Спартак», сообщает The Athletic со ссылкой на свои источники.

Издание уточняет, что «Даллас» получил предложение на $13 млн от «Спартака», но MLS приняла решение заблокировать трансфер. Лига обосновала свои действия существующими рисками для американских юридических лиц, ведущих бизнес с Россией. The Athletic также сообщает, что Феррейра на тот момент уже вел переговоры со «Спартаком» об условиях перехода. Предложение «Спартака» удовлетворило все стороны и футболист готов был перейти в клуб, говорят источники издания.

Футбольный клуб «Даллас» отказался от комментариев изданию, а MLS не сразу предоставила комментарий. «РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

MLS имеет право отклонить трансфер, поскольку лига является единой, все документы и трансферы проходят через ее офис. Это не первый подобный инцидент, во время которого MLS блокирует переход игрока в российский клуб. В 2023 году не состоялся трансфер Кристиана Кассереса в «Локомотив».

23-летний Феррейра провел 157 матчей за «Даллас». На его счету 50 голов и 28 передач в MLS, в том числе 32 гола и 13 передач за последние два года. В составе сборной США он забил 15 голов в 23 матчах.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе «красно-белых» 30 очков. От лидирующего «Краснодара» московская команда отстает на 8 очков.

После начала военных действий на Украине Федерация футбола США заявила в 2022 году, что не будет играть с российскими клубами. НХЛ также приостановила все деловые отношения и спонсорство с российскими компаниями, но продолжает подписывать соглашения с хоккеистами.