Россиянин получил награду лучшему синхронисту чемпионата мира

На мировом первенстве в Сингапуре Александр Мальцев завоевал три золотые медали и одну серебряную

Александр Мальцев (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Россиянин Александр Мальцев был признан Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) лучшим синхронистом чемпионата мира в Сингапуре. Об этом спортсмен сообщил в своем телеграм-канале.

«Чемпионат мира по синхронному плаванию завершен. А я получил награду из рук Билла Мэя как лучший синхронист данного турнира», — написал Мальцев.

В качестве награды он получил картину австралийского художника Вернера Бронкхорста.

Мальцев в Сингапуре завоевал золотые медали в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов Мальцев стал вторым в паре с Олесей Платоновой.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.