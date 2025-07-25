Россиянин получил награду лучшему синхронисту чемпионата мира
Россиянин Александр Мальцев был признан Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) лучшим синхронистом чемпионата мира в Сингапуре. Об этом спортсмен сообщил в своем телеграм-канале.
«Чемпионат мира по синхронному плаванию завершен. А я получил награду из рук Билла Мэя как лучший синхронист данного турнира», — написал Мальцев.
В качестве награды он получил картину австралийского художника Вернера Бронкхорста.
Мальцев в Сингапуре завоевал золотые медали в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов Мальцев стал вторым в паре с Олесей Платоновой.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
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