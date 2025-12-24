«РИА Новости» узнало о планах ISU обсудить допуск российских фигуристов

Заседание пройдет 13 января. Источник агентства уточнил, что, скорее всего, будут обсуждать возвращение юниоров в соответствии с рекомендациями МОК

Аделия Петросян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) планирует рассмотреть вопрос допуска российских фигуристов на ближайшем заседании 13 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников.

Один из источников сообщил, что повестка онлайн-заседания еще не сформирована, но «кулуарно уже было сообщено», что вопрос россиян будет обсуждаться. «Наиболее вероятно, что в приоритете будет допуск юниоров в соответствии с рекомендациями МОК, однако взрослые спортсмены тоже «находятся в очереди», — отметил он.

Почетный вице‑президент ISU Александр Лакерник заявил «Матч ТВ», что на ближайшем заседании совета ISU «скорее всего, такая тема будет».

МОК 11 декабря рекомендовал допустить россиян на юношеские турниры без ограничений и под национальным флагом.

Россияне были отстранены от турниров ISU с 2022 года, в олимпийском отборочном турнире выступили только Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые пробились на Игры в Италии.