Семь российских теннисисток выступят в квалификации Australian Open

В квалификации выступят Анастасия Захарова, Алина Чараева, Полина Яценко, Татьяна Прозорова, Елена Приданкина, Алина Корнеева и Анастасия Гасанова

Анастасия Захарова (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Семь российских теннисисток выступят в квалификации первого турнира «Большого шлема» следующего сезона — Australian Open. Об этом стало известно на официальном сайте турнира.

Среди женщин на отборочном этапе выступят Анастасия Захарова (107-я в мировом рейтинге), Алина Чараева (165), Полина Яценко (169), Татьяна Прозорова (186), Елена Приданкина (190), Алина Корнеева (211) и Анастасия Гасанова (214).

Российские мужчины в квалификационный список не попали.

В список также попали россиянки, сменившие спортивное гражданство: 104-е место WTA Полина Кудерметова и Мария Тимофеева (143), перешедшие в сборную Узбекистана, а также Элина Аванесян (118), которая с августа 2024 года начала выступать за Армению.

Australian Open 2026 года запланирован в Мельбурне на период с 12 января по 1 февраля. Квалификационные матчи будут сыграны в первые дни турнира — с 12 по 15 января.