«Авангард» расторг контракт с призером Олимпиады
Нападающий Станислав Галиев покинул «Авангард». Об этом сообщается на сайте омского клуба КХЛ.
«Авангард» и 32-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.
Галиев выступал за омский клуб с лета этого года. В нынешнем сезоне он провел 33 матча и набрал 7 (2+5) очков.
В КХЛ Галиев ранее играл за казанский «Ак Барс» и московское «Динамо». В составе сборной России форвард стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.
«Авангард» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 37 матчах.
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