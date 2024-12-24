«Авангард» расторг контракт с призером Олимпиады

Станислав Галиев покинул омский клуб, где он выступал с начала нынешнего сезона

Станислав Галиев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Станислав Галиев покинул «Авангард». Об этом сообщается на сайте омского клуба КХЛ.

«Авангард» и 32-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

Галиев выступал за омский клуб с лета этого года. В нынешнем сезоне он провел 33 матча и набрал 7 (2+5) очков.

В КХЛ Галиев ранее играл за казанский «Ак Барс» и московское «Динамо». В составе сборной России форвард стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.

«Авангард» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 37 матчах.