Сафонов назвал ужасными свои первые тренировки в ПСЖ после перехода
Голкипер сборной России Матвей Сафонов рассказал, что ему тяжело далась адаптация во французском «Пари Сен-Жермен».
«ПСЖ — это новый уровень и, конечно, мне нужно было время, чтобы адаптироваться. Теперь я лучше понимаю требования тренера, мне все проще. Когда я приехал, первые тренировки были ужасными, потому что все происходило слишком быстро», — цитирует Сафонова L'Equipe.
Россиянин отметил, что ему нужно было время, чтобы повысить свой уровень, но теперь он готов играть за ПСЖ.
Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне за €20 млн. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. За ПСЖ 25-летний Сафонов провел восемь матчей, три раза сыграв «на ноль».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
El Pais узнала, как Киев хочет добиться возвращения беженцев
Центробанк объяснил опасность снижения ключевой ставки
В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Какой алкоголь пили на Руси. Подборка
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Правительство запретило майнинг в десяти регионах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов