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Сафонов назвал ужасными свои первые тренировки в ПСЖ после перехода

Голкипер сборной России отметил, что ему понадобилось время для адаптации во Франции, но теперь ему удалось повысить свой уровень игры
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Голкипер сборной России Матвей Сафонов рассказал, что ему тяжело далась адаптация во французском «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ — это новый уровень и, конечно, мне нужно было время, чтобы адаптироваться. Теперь я лучше понимаю требования тренера, мне все проще. Когда я приехал, первые тренировки были ужасными, потому что все происходило слишком быстро», — цитирует Сафонова L'Equipe.

Россиянин отметил, что ему нужно было время, чтобы повысить свой уровень, но теперь он готов играть за ПСЖ.

Сафонов отбил два пенальти и вывел ПСЖ в следующий раунд Кубка Франции
Спорт
Матвей Сафонов

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне за €20 млн. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. За ПСЖ 25-летний Сафонов провел восемь матчей, три раза сыграв «на ноль».

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