Сафонов отбил два пенальти и вывел ПСЖ в следующий раунд Кубка Франции
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 1/32 финала Кубка Франции. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты ПСЖ — 4:3.
На 66-й минуте «Ланс» вывел вперед М'Бала Нзола, однако через четыре минуты Гонсалу Рамуш сравнял счет. Основное время так и не выявило победителя, и исход встречи решился в послематчевой серии пенальти.
Героем встречи стал российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов. В серии пенальти он отразил два удара, обеспечив своей команде выход в следующий раунд турнира. Для него это первая победа в серии пенальти во французской карьере.
«Пари Сен-Жермен» является рекордсменом Кубка Франции с 15 трофеями. В прошлом сезоне парижане в финале обыграли «Лион» со счетом 2:1.
Голкипер сборной России Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне за €20 млн. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. За ПСЖ 25-летний Сафонов провел восемь матчей.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов