Сафонов отбил два пенальти и вывел ПСЖ в следующий раунд Кубка Франции

Основное время матча Кубка Франции завершилось со счетом 1:1. Исход встречи решился в послематчевой серии пенальти, где сильнее оказался ПСЖ

Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Global look press)

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 1/32 финала Кубка Франции. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты ПСЖ — 4:3.

На 66-й минуте «Ланс» вывел вперед М'Бала Нзола, однако через четыре минуты Гонсалу Рамуш сравнял счет. Основное время так и не выявило победителя, и исход встречи решился в послематчевой серии пенальти.

Героем встречи стал российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов. В серии пенальти он отразил два удара, обеспечив своей команде выход в следующий раунд турнира. Для него это первая победа в серии пенальти во французской карьере.

«Пари Сен-Жермен» является рекордсменом Кубка Франции с 15 трофеями. В прошлом сезоне парижане в финале обыграли «Лион» со счетом 2:1.

Голкипер сборной России Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне за €20 млн. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. За ПСЖ 25-летний Сафонов провел восемь матчей.