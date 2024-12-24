Глушаков заявил, что российский футбол деградирует без еврокубков
Российский футбол деградирует без участия в международных турнирах, заявил «Чемпионату» бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков.
«Надеюсь, что нас как можно быстрее вернут на международный уровень: еврокубки, сборная будет играть. Это важно, потому что видно, что футбол деградирует, не прогрессируют ни игроки, ни клубы», — сказал Глушаков.
Он привел в пример «Зенит». «Может, как раз их легионерам неинтересно уже играть только в чемпионате России: они выигрывают, насытились, хочется нового вызова. Если появится Лига чемпионов, станет интереснее, чемпионат станет ярче», — добавил Глушаков.
«Зенит», чемпион России последних шести лет, ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице.
Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки. Не было сборной России и в списке участников жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Глава РФС Александр Дюков говорил, что в 2025 году ожидает возвращения сборных России и клубов к международным турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.
37-летний Глушаков сейчас числится в подмосковных «Химках», контракт с которыми подписал в конце июня. Правда, последний раз он выходил на поле в августе. Ранее в чемпионате России Глушаков представлял такие команды, как «Локомотив», «Ахмат» и «Пари НН». Пик его карьеры пришелся на московский «Спартак», в составе которого он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны. За сборную России футболист провел 57 матчей.
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