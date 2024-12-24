Глава РФС назвал самый яркий матч сборной России в 2024 году
Матч против команды Сербии стал самым ярким для сборной России в 2024 году, заявил «Матч ТВ» глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
«Матч с командой Сербии [был самым ярким], если исходить из статуса соперников. Жаль, что сербы большую часть встречи играли вдесятером. А так — полные трибуны, статусный соперник, разгромный счет. Хороший матч!» — сказал Дюков.
Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.
В этом году россияне обыграли сборные Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).
Матч с Сербией состоялся 21 марта в Москве. Это была первая за два года игра для россиян против соперника из Европы.
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