Глава РФС назвал самый яркий матч сборной России в 2024 году

Глава РФС Дюков назвал матч с Сербией самым ярким для сборной России в 2024 году

Александр Дюков считает товарищескую игру против Сербии, которая состоялась в марте и завершилась со счетом 4:0, самым ярким матчем россиян в нынешнем году

Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Матч против команды Сербии стал самым ярким для сборной России в 2024 году, заявил «Матч ТВ» глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Матч с командой Сербии [был самым ярким], если исходить из статуса соперников. Жаль, что сербы большую часть встречи играли вдесятером. А так — полные трибуны, статусный соперник, разгромный счет. Хороший матч!» — сказал Дюков.

Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

В этом году россияне обыграли сборные Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Матч с Сербией состоялся 21 марта в Москве. Это была первая за два года игра для россиян против соперника из Европы.