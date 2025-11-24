Дубль Хайруллина принес СКА победу над ЦСКА

Петербургский клуб победил со счетом 4:1. ЦСКА проиграл четыре из пяти последних матчей и идет вне зоны плей-офф. В параллельном матче «Динамо» обыграло «Амур» (4:2), одержав первую победу без Кудашова

Марат Хайруллин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 1:4.

У СКА отличились Марат Хайруллин (26-я и 57-я минуты), Рокко Гримальди (37) и Брендан Лайпсик (59).

У хозяев льда забил Денис Гурьянов (55).

У СКА вторая победа подряд и восьмое место в Западной конференции.

ЦСКА проиграл четыре матча из последних пяти и идет на девятой строчке — вне зоны плей-офф.

В параллельном матче московское «Динамо», уступая 1:2 хабаровскому «Амуру», победило со счетом 4:2. Это первая победа «бело-голубых» после увольнения Алексея Кудашова 17 ноября.

Ранее в понедельник ярославский «Локомотив» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:1.