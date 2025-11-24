Дубль Хайруллина принес СКА победу над ЦСКА
Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 1:4.
У СКА отличились Марат Хайруллин (26-я и 57-я минуты), Рокко Гримальди (37) и Брендан Лайпсик (59).
У хозяев льда забил Денис Гурьянов (55).
У СКА вторая победа подряд и восьмое место в Западной конференции.
ЦСКА проиграл четыре матча из последних пяти и идет на девятой строчке — вне зоны плей-офф.
В параллельном матче московское «Динамо», уступая 1:2 хабаровскому «Амуру», победило со счетом 4:2. Это первая победа «бело-голубых» после увольнения Алексея Кудашова 17 ноября.
Ранее в понедельник ярославский «Локомотив» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:1.
