«Динамо» пропустило два гола за девять секунд от «Амура»
Хабаровский «Амур» забросил «Динамо» две шайбы за девять секунд на последней минуте первого периода матча чемпионата «Фонбет» — КХЛ, который проходит в Москве.
Счет в матче на третьей минуте открыл динамовец Дилан Сикьюра, реализовавший большинство.
Гости ответили за 23 секунды до конца периода — забил Илья Талалуев, а сразу после возобновления игры отличился Алекс Броадхерст. Обе шайбы были заброшены в равных составах.
«Динамо» 22 сентября обыграло «Амур» в Хабаровске со счетом 3:1.
17 ноября московский клуб объявил об отставке главного тренера Алексея Кудашова, после чего проиграл «Спартаку» и «Сибири».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины