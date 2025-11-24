«Динамо» пропустило два гола за девять секунд от «Амура» в матче КХЛ

«Динамо» открыло счет в начале матча с «Амуром», но на последней минуте дважды пропустило. У московского клуба серия из двух поражений после увольнения Алексея Кудашова

Дилан Сикьюра (Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва))

Хабаровский «Амур» забросил «Динамо» две шайбы за девять секунд на последней минуте первого периода матча чемпионата «Фонбет» — КХЛ, который проходит в Москве.

Счет в матче на третьей минуте открыл динамовец Дилан Сикьюра, реализовавший большинство.

Гости ответили за 23 секунды до конца периода — забил Илья Талалуев, а сразу после возобновления игры отличился Алекс Броадхерст. Обе шайбы были заброшены в равных составах.

«Динамо» 22 сентября обыграло «Амур» в Хабаровске со счетом 3:1.

17 ноября московский клуб объявил об отставке главного тренера Алексея Кудашова, после чего проиграл «Спартаку» и «Сибири».