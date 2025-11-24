The Athletic узнал об отказе Винисиуса продлевать контракт с «Реалом»

Бразилец в этом сезоне полностью отыграл только пять матчей из 17 и считает отношение к нему Хаби Алонсо несправедливым. Он заявил клубу, что пока не собирается продлевать контракт, сообщили источники The Athletic

Винисиус Жуниор (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор сообщил президенту «Реала» Флорентину Пересу, что не будет продлевать контракт с клубом на фоне напряженных отношений с главным тренером Хаби Алонсо, сообщает The Athletic со ссылкой на три источника.

Контракт Винисиуса действует до конца июня 2027 года. Переговоры о продлении начались в январе, но зашли в тупик.

После скандала в матче с «Барселоной» 26 октября Винисиус отправился к Пересу, чтобы извиниться за свою бурную реакцию на замену, и дал понять, что считает продление контракта не лучшим вариантом.

Проблемы между Алонсо и бразильцем начались с полуфинала клубного чемпионата мира с ПСЖ (0:4) 9 июля. Алонсо собирался оставить Винисиуса в запасе, но выпустил на матч из-за травмы Трента Александера-Арнольда. С тех пор Винисиус отыграл полностью только пять из 17 матчей и четыре раза начинал игры на скамейке запасных.

Бразилец считает отношение тренера к себе несправедливым и, когда приносил извинения за скандал в матче с «Барселоной», не упомянул Алонсо.