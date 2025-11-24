Чемпионку России по шорт-треку отстранили за пропуск допинг-тестов

Чемпионку России по шорт-треку Абакшеву отстранили за пропуск допинг-тестов

Софья Бойцова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Трехкратная чемпионка России по шорт-треку Софья Абакшева (Бойцова) дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте РУСАДА.

Спортсменка наказана за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.

Дисквалификация истечет в октябре 2027 года.

Абакшевой 24 года. В 2019 и 2020 годах она взяла серебро на чемпионате мира среди юниоров.