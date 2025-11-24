 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Эвертон 1 1,85 x 3,95 2 4,3 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 6,3 x 3,9 2 1,57 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,3 x 5,6 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,2 x 3,8 2 2,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,22 x 6,4 2 12,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,3 x 3,95 2 2,7 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,3 x 3,6 2 2,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,33 x 5,1 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,4 x 4,9 2 7,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,5 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,15 x 3,6 2 3,25 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Спорт⁠,
0

Чемпионку России по шорт-треку отстранили за пропуск допинг-тестов

Чемпионку России по шорт-треку Абакшеву отстранили за пропуск допинг-тестов
Софья Абакшева отстранена на два года за пропуск допинг-тестов
Софья Бойцова
Софья Бойцова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Трехкратная чемпионка России по шорт-треку Софья Абакшева (Бойцова) дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте РУСАДА.

Спортсменка наказана за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.

Дисквалификация истечет в октябре 2027 года.

Абакшевой 24 года. В 2019 и 2020 годах она взяла серебро на чемпионате мира среди юниоров.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
шорт-трек РУСАДА допинг
Материалы по теме
Американского призера ЧМ в беге на 100 м дисквалифицировали за допинг
Спорт
Пойманную на допинге чемпионку Игр признали лыжницей года в Германии
Спорт
Чемпионке Европы по боксу дали полгода за тот же допинг, что у Валиевой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 18:48 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 18:48
Биржевые цены на какао упали до минимума с февраля 2024 года Инвестиции, 19:04
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 18:51
Какой получилась выставка «Татлин. Конструкция мира» в Центре «Зотов» Стиль, 18:50
Участникам драки после матча ЦСКА — Спартак дали по пять суток ареста Спорт, 18:49
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Студия «Квартал 95»: кому принадлежит, какие фильмы и сериалы снимала База знаний, 18:43
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Рынок акций ускорил снижение на опасениях срыва мирного плана Инвестиции, 18:41
Пункт о разморозке активов России убрали из мирного плана по Украине Политика, 18:37
КХЛ назвала первого участника Матча звезд Спорт, 18:27
Си Цзиньпин рассказал Трампу о своем отношении к мирным планам по Украине Политика, 18:22
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 18:19
На форуме «Технологии Добра» наградили авторов лучших решений для НКО Отрасли, 18:19
Год ИИ-агентов и человекоподобных роботов: тренды конференции AI Journey Тренды, 18:16