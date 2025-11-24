 Перейти к основному контенту
Спорт
Туктамышева заявила, что ее больше полугода преследует незнакомец

Туктамышева: меня преследует молодой мужчина и не дает нормально жить
Фигуристка рассказала, что с января ее преследует мужчина, который сначала ждал ее после шоу и предлагал выпить кофе, а потом узнал ее адрес и «каждую неделю оставляет цветочки». Туктамышева призналась, что ей страшно
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко, что ее с января преследует молодой мужчина и «не дает ей нормально жить».

По словам фигуристки, мужчина подошел к ее машине после шоу и предложил выпить кофе, она отказалась и он ушел. На следующий день ситуация повторилась, у нее появился страх.

«И он был оправдан, потому что я выходила после шоу и этот человек, пока были новогодние праздники, он стоял и ждал после шоу меня у машины каждый день», — сказала Туктамышева.

Позднее мужчина узнал адрес фигуристки и место ее работы, «каждую неделю приходит, оставляет цветочки до сих пор».

Елизавета Туктамышева завершила карьеру
Спорт
Елизавета Туктамышева

Фигуристка сказала, что она советовалась со знакомыми из правоохранительных органов, стоит ли обращаться в полицию. «Мне сказали, что пока нет угрозы, то просто цветочки, то они даже рассматривать дело не будут», — отметила Туктамышева.

Туктамышевой 28 лет, в понедельник она объявила о завершении спортивной карьеры. Она не участвовала в соревнованиях с 2023 года.

Анна Сатдинова
Елизавета Туктамышева
