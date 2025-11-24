Туктамышева заявила, что ее больше полугода преследует незнакомец

Фигуристка рассказала, что с января ее преследует мужчина, который сначала ждал ее после шоу и предлагал выпить кофе, а потом узнал ее адрес и «каждую неделю оставляет цветочки». Туктамышева призналась, что ей страшно

Елизавета Туктамышева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко, что ее с января преследует молодой мужчина и «не дает ей нормально жить».

По словам фигуристки, мужчина подошел к ее машине после шоу и предложил выпить кофе, она отказалась и он ушел. На следующий день ситуация повторилась, у нее появился страх.

«И он был оправдан, потому что я выходила после шоу и этот человек, пока были новогодние праздники, он стоял и ждал после шоу меня у машины каждый день», — сказала Туктамышева.

Позднее мужчина узнал адрес фигуристки и место ее работы, «каждую неделю приходит, оставляет цветочки до сих пор».

Фигуристка сказала, что она советовалась со знакомыми из правоохранительных органов, стоит ли обращаться в полицию. «Мне сказали, что пока нет угрозы, то просто цветочки, то они даже рассматривать дело не будут», — отметила Туктамышева.

Туктамышевой 28 лет, в понедельник она объявила о завершении спортивной карьеры. Она не участвовала в соревнованиях с 2023 года.