Елизавета Туктамышева завершила карьеру
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко, что официально завершила спортивную карьеру.
28-летняя Туктамышева отметила, что в ее карьере «были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов». По словам фигуристки, у нее была яркая карьера и она ни о чем не жалеет.
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021.
В октябре 2023 года она сообщила, что решила приостановить карьеру, «чтобы заниматься собой». На последнем чемпионате России в декабре 2022 года она стала третьей, но потом поднялась на второе место после решения CAS по делу Камилы Валиевой.
После этого Туктамышева выступала в шоу и турнирах шоу-программ «Русский вызов».
Летом 2025 года стало известно, что фигуристка вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга, также она помогала в работе своему тренеру Алексею Мишину.
Российские фигуристы отстранены от турниров ISU с марта 2022 года.
